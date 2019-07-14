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На рок-фестивале Чернозем разыграют 300 литров топлива
Вчера, 13:34
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На рок-фестивале Чернозем разыграют 300 литров топлива ЛУКОЙЛ. Вы сможете не только насладиться любимой музыкой и душевной атмосферой фестиваля, но и сэкономите деньги на заправку своего автомобиля!
Условия розыгрыша просты. Нужно заправиться от 30 литров любым видом топлива на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» в период с 15.07.19 по 08.08.19 г., предоставить чек официальным представителям ЛУКОЙЛ на Рок-фестивале «Чернозём» с 09.08 по 11.08.19 и участвовать в ежедневном розыгрыше 300 литров топлива! Больше купонов, больше шансов на победу!
Фестиваль пройдет на въезде в Тамбов у Татарского вала 9, 10, 11 августа. На фестивале выступят 30 рок-групп. Приобрести билеты можно в Тамбове в магазине "Пилот" (Интернациональная, 30а); kassamix (ТРЦ Рио, 1 этаж); Мичуринск: Магазин "Пилот" (Торговый дом Кожевникова, цокольный этаж), а также в интернет-магазинах.
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