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Тамбовские Чебоксары подключили к газоснабжению
Сегодня, 08:42
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В селе Чебоксары Никифоровского района Тамбовской области состоялась церемония зажжения газового факела. Газовую горелку зажгли заместитель главы администрации области Арсен Габуев, глава Никифоровского района Александр Щербаков и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» и АО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерий Кантеев.
Фото обладминистрации
Тамбовская область участвует в программе газификации регионов РФ ПАО «Газпром». Одной из важнейших задач этой программы является улучшение условий жизни в отдаленных населенных пунктах и оказание поддержки развитию экономики региона. Межпоселковый газопровод к селу Чебоксары был построен в рамках реализации данной программы. Его протяженность составила 2,9 километра. Кроме того, 2,5 километра распределительных сетей были проложены непосредственно в данном населенном пункте.
Ввод в эксплуатацию газопровода уже позволил обеспечить здесь газовым топливом 20 домовладений, еще 7 домов и котельная фельдшерско-акушерского пункта будут газифицированы в ближайшее время.
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