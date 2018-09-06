Началось производство обновленной LADA 4х4 Комментариев: 0

«АвтоВАЗ» приступил к производству LADA 4х4 2019 модельного года: автомобили получили несколько стилевых изменений, которые подчеркивают мужественный облик внедорожника. Как сообщает пресс-служба компании, на всех LADA 4х4 появилась новая комбинация приборов, в основу дизайна которой положен контраст черного и оранжевого цветов.



Для пятидверной LADA 4х4 появилась новая комплектация Black Edition (598 900 рублей). Этот вариант исполнения базируется на максимальном уровне оснащения, в который включены такие элементы комфорта как кондиционер, наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом, а также улучшенная виброизоляция (дополнительные демпфирующие прокладки наклеены на щитке передка, наружных панелях дверей, на полу и боковинах). Кузов автомобиля в версии Black Edition окрашивается черной эмалью ''Пантера'', литые колесные диски также чёрного цвета. Аналогичные 16-дюймовые диски устанавливаются на LADA 4х4 в варианте ''Камуфляж'' (от 551 900 рублей).



Стильные диски колес - один из важнейших компонентов дизайна. На LADA 4х4 Urban предлагаются двухцветные диски ''Гризли'', где черный фон сочетается с серебристой полированной поверхностью спиц. Стоимость LADA 4х4 Urban начинается от 566 900 рублей. С целью повышения комфорта автомобили LADA 4х4 в комплектации Luxe получили электрорегулировку и обогрев наружных зеркал. Также в комплектации Luxe появились серебристые легкосплавные диски обновленного дизайна. LADA 4х4 в варианте Luxe предлагается от 522 900 рублей. «АвтоВАЗ» приступил к производству LADA 4х4 2019 модельного года: автомобили получили несколько стилевых изменений, которые подчеркивают мужественный облик внедорожника. Как сообщает пресс-служба компании, на всех LADA 4х4 появилась новая комбинация приборов, в основу дизайна которой положен контраст черного и оранжевого цветов.Для пятидверной LADA 4х4 появилась новая комплектация Black Edition (598 900 рублей). Этот вариант исполнения базируется на максимальном уровне оснащения, в который включены такие элементы комфорта как кондиционер, наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом, а также улучшенная виброизоляция (дополнительные демпфирующие прокладки наклеены на щитке передка, наружных панелях дверей, на полу и боковинах). Кузов автомобиля в версии Black Edition окрашивается черной эмалью ''Пантера'', литые колесные диски также чёрного цвета. Аналогичные 16-дюймовые диски устанавливаются на LADA 4х4 в варианте ''Камуфляж'' (от 551 900 рублей).Стильные диски колес - один из важнейших компонентов дизайна. На LADA 4х4 Urban предлагаются двухцветные диски ''Гризли'', где черный фон сочетается с серебристой полированной поверхностью спиц. Стоимость LADA 4х4 Urban начинается от 566 900 рублей. С целью повышения комфорта автомобили LADA 4х4 в комплектации Luxe получили электрорегулировку и обогрев наружных зеркал. Также в комплектации Luxe появились серебристые легкосплавные диски обновленного дизайна. LADA 4х4 в варианте Luxe предлагается от 522 900 рублей.



