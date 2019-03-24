Австрийцы смогут вкусить больше тамбовских продуктов Комментариев: 0



В Палате экономики Австрии состоялся День российских регионов, в рамках которого губернатор Александр Никитин представил инвестиционный потенциал Тамбовщины. Глава администрации Тамбовской области отметил, что сегодня отношения между Россией и Австрией демонстрируют большой потенциал. Руководство региона также проводит активную работу по налаживанию устойчивых связей в сфере экономики и культуры с Австрийской Республикой. В ходе презентации Александр Никитин рассказал о конкурентных преимуществах Тамбовской области и отметил, что поддержка экспорта в настоящее время является одним из приоритетов развития внешнеэкономической деятельности региона.



Экспортируются необработанные шкуры и натуральная кожа, изделия из камня, гипса цемента или аналогичных материалов. Тамбовская область готова предложить Австрии продукцию агропромышленного комплекса премиум класса, выращиваемую в самом экологически чистом регионе России.



Александр Никитин подчеркнул, что региональная власть стремится создать благоприятные условия для инвесторов в реализации проектов. По результатам исследования рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА), в России произошло ускорение роста всех видов инвестиционных рисков. Тамбовская область, напротив, демонстрирует снижение риска, занимая 6-е место рейтинга Эксперт РА. Как отмечают эксперты, вложения на территории Тамбовщины наиболее безопасны и практически безрисковые. Также Тамбовская область признана безусловным лидером в России по повышению комплексной инвестиционной привлекательности за 20 лет. В регионе активно развивается инвестиционная инфраструктура, которая включает в себя 2 индустриальных парка, парк высоких технологий, более 150 инвестиционных площадок типа «Greenfield» и «Brownfield» и территорию опережающего социально-экономического развития «Котовск». Тамбовская область способна продавать в Австрию сельхозпродукцию премиум класса, выращиваемую в самом экологически чистом регионе России. Об этом сообщили тамбовчане в ходе встречи с австрийской стороной, которая состоялась в Вене. Как сообщает обладминистрация, товарооборот Тамбовской области и Австрийской Республики за 2018 год увеличился на 30%: экспорт составил 9,07 млн долларов США, импорт – 1,88 млн долларов США.В Палате экономики Австрии состоялся День российских регионов, в рамках которого губернатор Александр Никитин представил инвестиционный потенциал Тамбовщины. Глава администрации Тамбовской области отметил, что сегодня отношения между Россией и Австрией демонстрируют большой потенциал. Руководство региона также проводит активную работу по налаживанию устойчивых связей в сфере экономики и культуры с Австрийской Республикой. В ходе презентации Александр Никитин рассказал о конкурентных преимуществах Тамбовской области и отметил, что поддержка экспорта в настоящее время является одним из приоритетов развития внешнеэкономической деятельности региона.Экспортируются необработанные шкуры и натуральная кожа, изделия из камня, гипса цемента или аналогичных материалов. Тамбовская область готова предложить Австрии продукцию агропромышленного комплекса премиум класса, выращиваемую в самом экологически чистом регионе России.Александр Никитин подчеркнул, что региональная власть стремится создать благоприятные условия для инвесторов в реализации проектов. По результатам исследования рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА), в России произошло ускорение роста всех видов инвестиционных рисков. Тамбовская область, напротив, демонстрирует снижение риска, занимая 6-е место рейтинга Эксперт РА. Как отмечают эксперты, вложения на территории Тамбовщины наиболее безопасны и практически безрисковые. Также Тамбовская область признана безусловным лидером в России по повышению комплексной инвестиционной привлекательности за 20 лет. В регионе активно развивается инвестиционная инфраструктура, которая включает в себя 2 индустриальных парка, парк высоких технологий, более 150 инвестиционных площадок типа «Greenfield» и «Brownfield» и территорию опережающего социально-экономического развития «Котовск».



