Экологическая программа «Пигмента» обошлась в 68 млн рублей Комментариев: 0 Тамбовский «Пигмент» продолжает работу по экологической модернизации производства. В 2018 году на мероприятия в рамках этой программы было направлено более 68 млн рублей. Основной объем средств был направлен на комплексную работу по модернизации и обновлению оборудования, сообщили в компании.



Ключевым проектом с точки зрения улучшения экологичности производства было строительство нового закрытого накопителя для сточных вод. При проектировании объекта были заложены современные технологии, позволяющие полностью исключить испарения и фильтрацию в подземные горизонты. К текущему моменту компания вывела из эксплуатации пять устаревших прудов-накопителей. Строительство нового объекта активно ведется с 2018 года, ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год.



Еще одним важным проектом стало устройство локального водооборотного цикла охлаждения оборудования. Эффектом от реализации этой инициативы стало снижение эксплуатационных и энергозатрат предприятия, а также уменьшение количества потребляемой воды за счет цикличности ее использования.



В 2019 году активная работа по реализации программы будет продолжена. Результатом выполнения всех мероприятий должно стать снижение не менее чем на 2% уровня потребления энергии, природного газа, воды, образования промышленных стоков, а также сокращение выбросов.



Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Крата» (в структуру которого входит «Пигмент») Андрей Утробин отметил, что одной из главных задач предприятия на протяжении всей его истории является бережное отношение к окружающей среде. Поэтому на решение экологических вопросов ежегодно направляются значительные инвестиции: совершенствуются технологии, обновляется оборудование, используется опыт ведущих мировых производителей в вопросах охраны окружающей среды. Результаты проведенной работы радуют: за последние годы на предприятии достигнуты значительные улучшения экологических показателей. И работа в этом направлении постоянно набирает обороты. Мы намерены обеспечить стабильное улучшение экологических показателей по всем направлениям одновременно с ростом производства. Тамбовский «Пигмент» продолжает работу по экологической модернизации производства. В 2018 году на мероприятия в рамках этой программы было направлено более 68 млн рублей. Основной объем средств был направлен на комплексную работу по модернизации и обновлению оборудования, сообщили в компании.Ключевым проектом с точки зрения улучшения экологичности производства было строительство нового закрытого накопителя для сточных вод. При проектировании объекта были заложены современные технологии, позволяющие полностью исключить испарения и фильтрацию в подземные горизонты. К текущему моменту компания вывела из эксплуатации пять устаревших прудов-накопителей. Строительство нового объекта активно ведется с 2018 года, ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год.Еще одним важным проектом стало устройство локального водооборотного цикла охлаждения оборудования. Эффектом от реализации этой инициативы стало снижение эксплуатационных и энергозатрат предприятия, а также уменьшение количества потребляемой воды за счет цикличности ее использования.В 2019 году активная работа по реализации программы будет продолжена. Результатом выполнения всех мероприятий должно стать снижение не менее чем на 2% уровня потребления энергии, природного газа, воды, образования промышленных стоков, а также сокращение выбросов.Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Крата» (в структуру которого входит «Пигмент») Андрей Утробин отметил, что одной из главных задач предприятия на протяжении всей его истории является бережное отношение к окружающей среде. Поэтому на решение экологических вопросов ежегодно направляются значительные инвестиции: совершенствуются технологии, обновляется оборудование, используется опыт ведущих мировых производителей в вопросах охраны окружающей среды. Результаты проведенной работы радуют: за последние годы на предприятии достигнуты значительные улучшения экологических показателей. И работа в этом направлении постоянно набирает обороты. Мы намерены обеспечить стабильное улучшение экологических показателей по всем направлениям одновременно с ростом производства.



