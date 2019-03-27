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Тамбовские полицейские помогут микрофинансовой организации
Сегодня, 10:27
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В Рассказово 28 января девушка обратилась за деньгами в одну из микрофинансовых организаций города. Девушка предоставила заведомо ложные сведения о месте работы и получила 10 тысяч рублей. В назначенное время заем возвращен не был, сотрудники фирмы по микрозаймам обратились в полицию.
В результате проведения оперативных мероприятий и розыска сотрудники полиции нашли мошенницу и доставили в отдел полиции для дачи показаний. Как отрапортовали в УМВД, девушке придется вернуть полученные обманным путем деньги. В настоящий момент по данному факту ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности.
Тамбовчанам остается посоветовать жить по средствам и не обращаться за деньгами к подобным организациям. Очевидно, что долг жительницы Рассказово увеличился многократно.
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