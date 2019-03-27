Тамбовская дорога унесла жизни трех человек 0 В страшном ДТП в Тамбовской области 29 марта погибли три человека, ещё двое получили ранения. В Моршанском районе на 94 километре автодороги «Тамбов-Шацк» столкнулись «Рено Сандеро» и ВАЗ-212140.

В Ржаксинском районе сложилась катастрофическая ситуация с соей 0 У сельхозпроизводителей из Ржаксинского района Тамбовской области резко упали показали всхожести семян сои. Семена сои не соответствуют ГОСТ, их всхожесть упала до 30-40 процентов.

«Разборки» на мусорном рынке Тамбовской области продолжаются 0 АО «Тамбовская сетевая компания» без проведения торгов заключила 14 договоров на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов.

Рассказовские семьи получили жилищные сертификаты 0 В Рассказово десять семей, пять из которых - многодетные, получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома.

Хирурги в Уварово на вес золота 0 В Уварово предоставили жильё врачу-хирургу, который прибыл на работу в больницу. Молодой специалист Фёдор Кочетков прибыл на работу в Уваровскую ЦРБ в конце 2018 года.

В Мичуринскую епархию привезут икону Божией Матери 0 В храмы Мичуринской епархии привезут икону Божией Матери «Избавительница от бед».

4 года не могут завершить работы по реконструкции филармонии 0 По словам заместителя главы администрации Тамбовской области Арсена Габуева работы по реконструкции филармонии по ул. Державинская в городе Тамбове должны завершить в текущем году.

Тамбовские полицейские помогут микрофинансовой организации 0 В Рассказово 28 января девушка обратилась за деньгами в одну из микрофинансовых организаций города. Девушка предоставила заведомо ложные сведения о месте работы и получила 10 тысяч рублей.

В тамбовских школах попробуют освоить цифровые технологии 0 В рамках реализации нацпроекта «Образование» в Тамбовской области в этом году будет дан старт апробации целевой модели цифровой образовательной среды.

Поздравляем с юбилеем Игоря Волкова 0 Сегодня председатель Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Иванович Волков отмечает юбилей – 60 лет.

Власти Тамбова возьмут 200 миллионов в кредит 0 Власти Тамбова решили взять кредит в размере 200 миллионов рублей для покрытия бюджетного дефицита. Большинство депутатов проголосовали за одобрение кредита. Внутренний долг Тамбова вырастет составит 2,733 млрд рублей. Это антирекорд среди всех муниципальных образований региона.

Экологическая программа «Пигмента» обошлась в 68 млн рублей 0 Тамбовский «Пигмент» продолжает работу по экологической модернизации производства. В 2018 году на мероприятия в рамках этой программы было направлено более 68 млн рублей.

В Тамбове во второй раз пройдет полумарафон 0 В Тамбове 12 мая состоится полумарафон. Регистрация участников открыта. В этом году Тамбов будет принимать спортсменов — любителей и профессионалов со всей России уже во второй раз.

В Тамбовском районе в ДТП пострадала пассажирка Renault Duster 0 В Тамбовском районе 27 марта на 5 километре автодороги «Южный обход города Тамбова» в столкновении ВАЗ-21101 и Renault Duster пострадала женщина.

Врачи роддома рассмеялись, узнав о зарплатах 0 Набирает обороты скандал с зарплатами врачей в роддоме города Салават в Республике Башкирия. Медики салаватского роддома рассмеялись и зааплодировали, услышав данные о своих средних официальных зарплатах.

Жители требуют общественных обсуждений вопроса установки памятника Н. Рябову 0 В органы государственной власти и местного самоуправления продолжают поступать обращения от жителей города Тамбова по вопросу установки памятника Николаю Рябову в сквере в границах ул. Чичканова, Володарского, Рабочей.

На заседании гордумы депутаты обсудили предложение о самороспуске 0 27 марта состоялась 55-е заседание Тамбовской городской Думы. Особое бурное обсуждение вызвала тема досрочного роспуска Тамбовской городской Думы, которой требуют отдельные жители города Тамбова и представители КПРФ.

Ford сохранит продажи автомобилей иностранной сборки 0 Ford прекратит производство легковых автомобилей в России к лету 2019 года, но продажи автомобилей Ford зарубежной сборки сохранятся.

ПУТИН: «Борьба с коррупцией — это не шоу», «Нам необходимо сформировать общественную атмосферу неприятия коррупции» 0 Под председательством Владимира Гаврилова состоялось экстренное заседание Ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей при участии представителей малого и среднего бизнеса, политических партий, юридического сообщества, общественных организаций.

Мошенники украли 90 тысяч рублей у трех тамбовчанок 0 Мошенники похитили у жительницы Моршанского района 60 тысяч рублей. Неизвестные звонили с номера телефона 88002006696.