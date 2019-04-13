|
Малый бизнес исчезает в Тамбовской области
Сегодня, 09:04
Комментариев: 0
Версия для печати
РИА Рейтинг.
Позиции соседних регионов заметно выше: Воронежская область – 7 место, Рязанская область – 13, Пензенская область – 28, Липецкая область – 33 место, Белгородская область – 35 место.
Малый бизнес является одной из основ успешного развития экономики, во многом определяя ее гибкость и устойчивость к неблагоприятным факторам. Кроме исключительно экономического аспекта, малый бизнес несет на себе значительную социальную составляющую, обеспечивая занятостью значительное количество людей и способствуя росту благосостояния и как следствие качества жизни населения. В нашей стране в сравнении с другими странами роль малого бизнеса еще не достаточно высока. По оценкам экспертов, доля малого бизнеса в экономике России составляет около 20% в ВВП, в развитых Европейских странах – превышает 50%. Доля занятых в малом бизнесе в нашей стране составляет 15,5%, развитых Европейских странах – около 70%. Таким образом, потенциал развития этого сектора для нашей страны далеко не исчерпан.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.