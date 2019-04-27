Роботы помогут доить тамбовских буренок Комментариев: 0





Современная молочно-товарная ферма была построена в 2018 году. Стоимость проекта составила около 120 миллионов рублей. Ферма полностью роботизирована. Доение, кормление, уборку навоза производят роботы датского производства. Процесс жизнедеятельности каждой коровы фиксирует специальная программа. Эта же программа отслеживает самочувствие животного, количество съеденного корма, качество молока.



Сейчас на ферме находятся 300 дойных коров. В ближайшее время за счет собственного воспроизводства и приобретения коров в хозяйстве планируется довести поголовье до 460 дойных коров.



- Внедрение роботизированного доения и другие технологические новинки, применяемые здесь, способствуют увеличению производства молока не только в хозяйстве, но и в регионе в целом, - говорит начальник управления сельского хозяйства области Александр Аксенов.



Участники семинара познакомились с технологией содержания коров. Ветспециалисты рассказали фермерам об особенностях обслуживания крупного рогатого скота молочного направления, а представители науки поделились опытом работы по переработке отходов производства в органические удобрения.



Начальник управления сельского хозяйства Александр Аксенов рассказал участникам семинара о мерах государственной поддержки семейных животноводческих ферм. В этом году молочное скотоводство остается одним из приоритетных сфер при распределении государственной поддержки в рамках госпрограммы. На сегодняшний день в Тамбовской области в сфере молочного скотоводства работают 38 сельхозорганизаций и более 160 крестьянских (фермерских) хозяйств.



По итогам первого квартала 2019 года в Тамбовской области в сельхозпроедприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах продолжается положительная динамика в производстве молока. Так, сельхозпредприятия произвели 17,1 тысяч тонн молока, что составляет 100,5 процента к аналогичному периоду прошлого года. КФХ произвели 5,9 тысяч тонн молока, что составляет 102,1 процента к прошлому периоду. На базе АО «Голицыно» в рамках семинара-совещания специалисты сферы сельского хозяйства обсудили вопросы внедрения роботизированного доения коров и автоматизации молочных ферм Тамбовщины, сообщает обладминистрация. АО «Голицыно» работает в регионе более десяти лет. В хозяйстве занимаются производством молока, разведением племенного крупного рогатого скота, выращиванием сельскохозяйственных культур.Современная молочно-товарная ферма была построена в 2018 году. Стоимость проекта составила около 120 миллионов рублей. Ферма полностью роботизирована. Доение, кормление, уборку навоза производят роботы датского производства. Процесс жизнедеятельности каждой коровы фиксирует специальная программа. Эта же программа отслеживает самочувствие животного, количество съеденного корма, качество молока.Сейчас на ферме находятся 300 дойных коров. В ближайшее время за счет собственного воспроизводства и приобретения коров в хозяйстве планируется довести поголовье до 460 дойных коров.- Внедрение роботизированного доения и другие технологические новинки, применяемые здесь, способствуют увеличению производства молока не только в хозяйстве, но и в регионе в целом, - говорит начальник управления сельского хозяйства области Александр Аксенов.Участники семинара познакомились с технологией содержания коров. Ветспециалисты рассказали фермерам об особенностях обслуживания крупного рогатого скота молочного направления, а представители науки поделились опытом работы по переработке отходов производства в органические удобрения.Начальник управления сельского хозяйства Александр Аксенов рассказал участникам семинара о мерах государственной поддержки семейных животноводческих ферм. В этом году молочное скотоводство остается одним из приоритетных сфер при распределении государственной поддержки в рамках госпрограммы. На сегодняшний день в Тамбовской области в сфере молочного скотоводства работают 38 сельхозорганизаций и более 160 крестьянских (фермерских) хозяйств.По итогам первого квартала 2019 года в Тамбовской области в сельхозпроедприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах продолжается положительная динамика в производстве молока. Так, сельхозпредприятия произвели 17,1 тысяч тонн молока, что составляет 100,5 процента к аналогичному периоду прошлого года. КФХ произвели 5,9 тысяч тонн молока, что составляет 102,1 процента к прошлому периоду.



