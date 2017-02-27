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Тамбовские перевозчики получили ключи от метановых автобусов
27 февраля 2017
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Пассажирский автопарк пополнился новыми автобусами, работающими на газомоторном топливе. Они выйдут на маршруты в Моршанском, Инжавинском, Уваровском, Кирсановском районах и Котовске. Ключи вручил перевозчикам исполняющий обязанности начальника управления транспорта Виктор Вакульчик, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Автобусы приобретены в рамках федеральной и региональной программ по переводу автопарка на экологически чистое топливо - метан. Перевозчикам была оказана господдержка в виде компенсации части затрат по лизинговым договорам. Помимо защиты окружающей среды использование газомоторного топлива позволяет существенно сэкономить. Так, стоимость одного кубометра метана сегодня составляет всего 14 рублей.
Ранее МУП «Тамбовгортранс» приобрело 36 низкопольных автобусов для перевозки пассажиров в областном центре. Кроме того, 10 метановых автобусов пополнили пассажирский автопарк в Сосновском, Моршанском, Ржаксинском районах и Котовске.
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