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В Уварово собирают деньги для погорельцев
Сегодня, 12:21
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РИА ТОП68.
– Всё случилось в прошлую субботу, в начале седьмого вечера, - вспоминает Елена Носова. – Первым возгорание заметил мой отец, загорелся потолок над газовой плитой. Он позвал меня, я сразу же вызвала пожарных и вывела быстрей детей на улицу, как нам сказали позже, загорелась проводка.
Огонь и дым стали распространяться очень быстро, попытки потушить пожар самостоятельно не увенчались успехом. Младшему сыну Носовых всего 5 лет, мальчик даже не успел понять, что произошло, а вот старший сильно напугался, ему уже 9 и он прекрасно понимал, что происходит.
Сразу после случившегося Елена вместе с супругом, детьми и родителями стали жить у родственников, а сегодня молодые супруги переехали на съемное жилье. Семью Носовых и их родителей многие знают в городе. Муж Елены Станислав – участник боевых действий в Чечне.
Оказать посильную помощь семье Носовых может каждый желающий. Номер карты для перевода 676280619003787509, имя получателя Елена Носова.
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