В Уварово собирают деньги для погорельцев Комментариев: 0



– Всё случилось в прошлую субботу, в начале седьмого вечера, - вспоминает Елена Носова. – Первым возгорание заметил мой отец, загорелся потолок над газовой плитой. Он позвал меня, я сразу же вызвала пожарных и вывела быстрей детей на улицу, как нам сказали позже, загорелась проводка.



Огонь и дым стали распространяться очень быстро, попытки потушить пожар самостоятельно не увенчались успехом. Младшему сыну Носовых всего 5 лет, мальчик даже не успел понять, что произошло, а вот старший сильно напугался, ему уже 9 и он прекрасно понимал, что происходит.



Сразу после случившегося Елена вместе с супругом, детьми и родителями стали жить у родственников, а сегодня молодые супруги переехали на съемное жилье. Семью Носовых и их родителей многие знают в городе. Муж Елены Станислав – участник боевых действий в Чечне.



Оказать посильную помощь семье Носовых может каждый желающий. Номер карты для перевода 676280619003787509, имя получателя Елена Носова. После серьезного пожара семья Носовых из Уварова лишилась своего дома. Здесь жили шестеро человек - супруги Елена и Станислав, их сыновья Марк и Саша, родители Елены. Пожар случился 26 января. Супруги успели лишь взять документы и немного вещей для детей, сообщает РИА ТОП68 – Всё случилось в прошлую субботу, в начале седьмого вечера, - вспоминает Елена Носова. – Первым возгорание заметил мой отец, загорелся потолок над газовой плитой. Он позвал меня, я сразу же вызвала пожарных и вывела быстрей детей на улицу, как нам сказали позже, загорелась проводка.Огонь и дым стали распространяться очень быстро, попытки потушить пожар самостоятельно не увенчались успехом. Младшему сыну Носовых всего 5 лет, мальчик даже не успел понять, что произошло, а вот старший сильно напугался, ему уже 9 и он прекрасно понимал, что происходит.Сразу после случившегося Елена вместе с супругом, детьми и родителями стали жить у родственников, а сегодня молодые супруги переехали на съемное жилье. Семью Носовых и их родителей многие знают в городе. Муж Елены Станислав – участник боевых действий в Чечне.



