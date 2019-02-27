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Акции Александра Никитина на бирже губернаторов пошли в рост
Сегодня, 12:40
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Как сообщает официальный портал администрации Тамбовской области по итогам февраля глава администрации области Александр Никитин укрепил политические акции в рейтинге «Биржа губернаторов».
По мнению региональных чиновников это связано, прежде всего, с тем, что Тамбовская область оперативно приступила к реализации задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию.
По размеру доходов на душу населения Тамбовская область занимает 79-е место из 85 регионов России. Доля работающих с заработной платой около 15 тыс. руб. составляет 34%, у 10,6% жителей региона доходы ниже прожиточного минимума, то есть менее 8722 руб. мес.; средний размер пенсий – 12,5 тыс. руб.
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