Акции Александра Никитина на бирже губернаторов пошли в рост Комментариев: 0



По мнению региональных чиновников это связано, прежде всего, с тем, что Тамбовская область оперативно приступила к реализации задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию.



По размеру доходов на душу населения Тамбовская область занимает 79-е место из 85 регионов России. Доля работающих с заработной платой около 15 тыс. руб. составляет 34%, у 10,6% жителей региона доходы ниже прожиточного минимума, то есть менее 8722 руб. мес.; средний размер пенсий – 12,5 тыс. руб. Как сообщает официальный портал администрации Тамбовской области по итогам февраля глава администрации области Александр Никитин укрепил политические акции в рейтинге «Биржа губернаторов».По мнению региональных чиновников это связано, прежде всего, с тем, что Тамбовская область оперативно приступила к реализации задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию.По размеру доходов на душу населения Тамбовская область занимает 79-е место из 85 регионов России. Доля работающих с заработной платой около 15 тыс. руб. составляет 34%, у 10,6% жителей региона доходы ниже прожиточного минимума, то есть менее 8722 руб. мес.; средний размер пенсий – 12,5 тыс. руб.



