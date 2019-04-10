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На Благовещенье в Мичуринске замучили диких птиц

Вчера, 15:14
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На Благовещенье в Мичуринске замучили диких птиц

Традиция выпускать птиц на праздник Благовещенья Пресвятой Богородицы пробуждает в людях не только добрые чувства. Православные христиане верят, что птицы попросят перед Богом за человека, который принес им свободу. Обычай напоминает о евангельской истории, как Архангел Гавриил возвестил Деве Марии, что она родит Спасителя всего мира.

Священнослужители отмечают, что выпускать нужно ручных голубей, а не диких птиц, которых поймали охотники. Этих птиц содержат в тесных клетках в ужасных условиях, а после так называемого освобождения они погибают. Торговцы наживаются на доверчивом населении, осознавая печальную судьбу птиц.

В этом году такая «птицебойня» случилась в Мичуринске. Местная жительница предоставила в редакцию ИА «Тамбов-информ» фотографии замученных птиц. На празднике родители были с детьми, которым хотелось поиграться с птичками, поэтому желающих порадовать детей было много. К сожалению, не у всех тамбовчан хватает интеллектуальных способностей, чтобы сделать соответствующие выводы. Священнослужители должны объяснять прихожанам о нежелательности таких жертвоприношений.
На Благовещенье в Мичуринске замучили диких птиц

На Благовещенье в Мичуринске замучили диких птиц
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