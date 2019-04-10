На Благовещенье в Мичуринске замучили диких птиц Комментариев: 0

Традиция выпускать птиц на праздник Благовещенья Пресвятой Богородицы пробуждает в людях не только добрые чувства. Православные христиане верят, что птицы попросят перед Богом за человека, который принес им свободу. Обычай напоминает о евангельской истории, как Архангел Гавриил возвестил Деве Марии, что она родит Спасителя всего мира.



Священнослужители отмечают, что выпускать нужно ручных голубей, а не диких птиц, которых поймали охотники. Этих птиц содержат в тесных клетках в ужасных условиях, а после так называемого освобождения они погибают. Торговцы наживаются на доверчивом населении, осознавая печальную судьбу птиц.



В этом году такая «птицебойня» случилась в Мичуринске. Местная жительница предоставила в редакцию ИА «Тамбов-информ» фотографии замученных птиц. На празднике родители были с детьми, которым хотелось поиграться с птичками, поэтому желающих порадовать детей было много. К сожалению, не у всех тамбовчан хватает интеллектуальных способностей, чтобы сделать соответствующие выводы. Священнослужители должны объяснять прихожанам о нежелательности таких жертвоприношений.



Традиция выпускать птиц на праздник Благовещенья Пресвятой Богородицы пробуждает в людях не только добрые чувства. Православные христиане верят, что птицы попросят перед Богом за человека, который принес им свободу. Обычай напоминает о евангельской истории, как Архангел Гавриил возвестил Деве Марии, что она родит Спасителя всего мира.Священнослужители отмечают, что выпускать нужно ручных голубей, а не диких птиц, которых поймали охотники. Этих птиц содержат в тесных клетках в ужасных условиях, а после так называемого освобождения они погибают. Торговцы наживаются на доверчивом населении, осознавая печальную судьбу птиц.В этом году такая «птицебойня» случилась в Мичуринске. Местная жительница предоставила в редакцию ИА «Тамбов-информ» фотографии замученных птиц. На празднике родители были с детьми, которым хотелось поиграться с птичками, поэтому желающих порадовать детей было много. К сожалению, не у всех тамбовчан хватает интеллектуальных способностей, чтобы сделать соответствующие выводы. Священнослужители должны объяснять прихожанам о нежелательности таких жертвоприношений.



