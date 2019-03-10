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Тамбовский губернатор Александр Никитин потерял позиции в рейтинге «Медиалогии»
Вчера, 19:22
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Тамбовский губернатор Александр Никитин опустился в феврале на 18 мест в рейтинге «Медиалогии». По итогам февраля Александр Никитин занял 49 место в рейтинге губернаторов. У губернатора Тамбовской области Никитина самое заметное отрицательное перемещение в рейтинге глав субъектов Центрального федерального округа.
Лидерами рейтинга стали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Аутсайдеры рейтинга: белгородский губернатор Евгений Савченко, глава Республики Алтай Александр Бердников, губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.
Врио губернатора соседней Липецкой области Игорь Артамонов занял 27 место, прибавив 6 мест в рейтинге. Это самая позитивная динамика среди соседей Тамбовской области.
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