Регистрация Войти
Вход на сайт
Русские оказались достойными быть непобедимыми.
Наполеон
Выбор редакции
 
 

Александр Никитин встретился с руководством Люксембурга

Протесты в Кирсанове негативным образом отразились на политической устойчивости

Бывшего директора МУП «ТИС» будут судить

Счетная палата нашла в регионе вопиющий пример социального неравенства

Бюджет Тамбовской области увеличили почти на 5 млрд. рублей

В Тамбовской области может встать общественный транспорт

В Тамбове отдали дань памяти военнослужащим

Первый замглавы администрации города Тамбова отстранен от должности

Практически на территории сквера планируют построить многоэтажку

Докричаться... Новая форма коммуникации народ-власть. Тамбовский вариант.

Только в Тамбовской области в Черноземье увеличился госдолг

В Тамбове открыли мемориал воинам-интернационалистам

» » » Тамбовский губернатор Александр Никитин потерял позиции в рейтинге «Медиалогии»

Тамбовский губернатор Александр Никитин потерял позиции в рейтинге «Медиалогии»

Вчера, 19:22
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбовский губернатор Александр Никитин потерял позиции в рейтинге «Медиалогии»
Тамбовский губернатор Александр Никитин опустился в феврале на 18 мест в рейтинге «Медиалогии». По итогам февраля Александр Никитин занял 49 место в рейтинге губернаторов. У губернатора Тамбовской области Никитина самое заметное отрицательное перемещение в рейтинге глав субъектов Центрального федерального округа.

Лидерами рейтинга стали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Аутсайдеры рейтинга: белгородский губернатор Евгений Савченко, глава Республики Алтай Александр Бердников, губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

Врио губернатора соседней Липецкой области Игорь Артамонов занял 27 место, прибавив 6 мест в рейтинге. Это самая позитивная динамика среди соседей Тамбовской области.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Белгородский губернатор потерял 14 мест в рейтинге Медиалогии

Тамбовский губернатор опустился в рейтинге «Медиалогии»

Губернатор Воронежской области потерял 18 мест в медиарейтинге

Игорь Артамонов занял пятое место в рейтинге «Медиалогии»

Александр Никитин занял 31 место в рейтинге губернаторов

Тамбовский губернатор занял 38 место в рейтинге «Медиалогии»

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Тамбовский губернатор Александр Никитин потерял позиции в рейтинге «Медиалогии»

Вчера, 19:22
0
Тамбовский губернатор Александр Никитин опустился в феврале на 18 мест в рейтинге «Медиалогии». По итогам февраля Александр Никитин занял 49 место в рейтинге губернаторов.

Тамбовская область на дне по зарплатам в сфере образования

Вчера, 18:28
0
По уровню зарплаты сотрудников образовательной сферы Тамбовская область занимает 82 место в России, находясь между Дагестаном и Чечней. Сведения о зарплатах опубликовало МИА «Россия сегодня».

В ДТП в центре Тамбова пострадал ребенок

Вчера, 09:49
0
Вчера на площади Ленина в городе Тамбове произошло дорожно-транспортное происшествие, столкнулось два легковых автомобиля.

В Тамбове прошли проводы зимы

Вчера, 08:57
0
Вчера в городском парке культуры и отдыха в Тамбове прошли широкие масленичные гулянья по проводу зимы.

Новая роль библиотек в образовании

Вчера, 08:29
0
На этой неделе в Тамбове на базе Тамбовской областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина пройдет проектно-аналитический семинар.

Банкротят предприятие «Тамбовское» службы исполнения наказаний

10 марта 2019
0
Арбитражный суд Тамбовской области по заявлению юридических лиц ввело в отношении Федерального государственного унитарного предприятия «Тамбовское» Федеральной службы исполнения наказаний, которое располагается в Кирсановском районе в пос. Садовый процедуру банкротства наблюдение.

Стартует второй сезон «Лидеров Тамбовщины»

10 марта 2019
0
Глава администрации Тамбовской области в апреле планирует дать старт второму сезону регионального управленческого конкурса «Лидеры Тамбовщины».

В Котовске повреждена кровля детского сада

9 марта 2019
0
В Котовске порывом ветра поврежден "конек" кровли детского сада №16. Металлическая конструкция может упасть на детей. Фотографию в социальной сети разместили неравнодушные жители города.

Реальные доходы населения сократились на 15%

9 марта 2019
0
По данным статистики среднемесячная заработная плата в Тамбовской области - 26 300 рублей.

Жителям сельской глубинки покажут работы Рафаэля, Рембрандта, Рубенса, Боттичелли

9 марта 2019
0
На территории Тамбовской области будут организованы мобильные группы передвижной выставки копий работ выдающихся художников – Рафаэля, Рембрандта, Рубенса, Боттичелли, Айвазовского и других именитых авторов.

8 марта - день защитницы женщин и великомученицы Зои Космодемьянской?

9 марта 2019
0
В Международный женский день около 100 членов «Молодой Гвардии Единой России» в Тамбове вышли на монстрацию ‑ массовую художественную акцию, чтобы поздравить тамбовчанок. Молодежные активисты партии «Единая Россия» прошли по Тамбову с оригинальными лозунгами и транспарантами, посвященными 8

Александр Никитин встретился с руководством Люксембурга

8 марта 2019
0
Российская делегация во главе с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым совершила официальный визит в Люксембург, где состоялись переговоры с руководством страны и бизнес сообществом.

Депутаты гордумы друг друга обвинили в распространении фейковой информации

8 марта 2019
0
7 марта с жителями дома по ул. Степана Разина, 8 встретился председатель Тамбовской городской Думы Виктор Путинцев, тема встречи планы Тамбовской Епархии РПЦ

Об уголовном деле, связанном с «Лексусом» Александра Боброва

8 марта 2019
0
В январе на заседании Тамбовской городской Думы в ходе обсуждения отчёта УМВД России по г. Тамбову о деятельности полиции на территории областного центра депутата заинтересовал вопрос расследования уголовного дела связанного с «Лексусом» Александра Боброва.

Существует высокий риск завоза и распространения инфекции в Тамбовской области

8 марта 2019
0
В прошлом году на фоне эпидемиологического неблагополучия в ряде стран Европейского региона отмечено осложнение эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью на территории Российской Федерации, в том числе в центральных районах страны, - сообщает Роспотребнадзор.

За один день в ДТП погибли три тамбовчанина

7 марта 2019
0
В Мордовском районе Тамбовской области 6 марта в столкновении "Газели" и "Lada Kalina" погибли водитель и пассажир легковушки.

Корью заразились 25 жителей Тамбовской области

7 марта 2019
0
В Тамбовской области зарегистрировано 25 случаев кори за 2018 год. Всего за год в 67 регионах России было зарегистрировано более 2,5 тыс. случаев кори.

Тамбовское зерно, а не муку будут продавать за рубеж

7 марта 2019
0
Как и в XIX веке тамбовское зерно, а не мука будет продаваться за рубеж. По итогам 2018 года 50 процентов экспорта Тамбовской области составляет зерно, - отметил начальник управления сельского хозяйства Александр Аксенов.

В университете будут готовить животноводов и ветеринаров

7 марта 2019
0
Уже в этом году в Тамбовской области планируется оказание господдержки образовательным организациям для реализации проектов по подготовке специалистов в области ветеринарии и зоотехнии.

Три серебра и одна бронза на счету тамбовского пловца

7 марта 2019
0
Тамбовский пловец Ростислав Дзгоев представитель ДЮСШ №6 на двух соревнованиях в Калужской области по плаванию завоевал три серебра и одну бронзу.

Тамара Плетнева: «Чайковский тоже был... Он же больной и лечить его надо»

7 марта 2019
0
Депутат Государственной Думы ФС РФ всех созывов Тамара Плетнева приняла участие в программе «Познер» на «Первом канале». Депутат поделилась своим мнением о гомосексуалистах, что с ними надо делать, сексуальных домогательствах, абортах и РПЦ.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, ГИБДД, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, мичуринск, мчс, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, тамбовчанин, юрий жирков

Показать все теги