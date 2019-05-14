Александр Никитин на 34 месте в общем рейтинге глав регионов Комментариев: 0



Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на 34 месте в общем рейтинге глав регионов. По мнению аналитиков, регион продолжает демонстрировать лидерство в аграрном секторе, готов к реализации нацпроектов, на тамбовского коллегу стоит равняться двум врио глав регионов: липецкому и курскому.



При этом в Тамбовской области не все однозначно оценивают высокие рейтинги губернатора. «Очень удобно жонглировать красивыми цифрами, рапортовать о высоких показателях, но реальная картина иная. Достаточно съездить в любое село или деревню Тамбовской области, чтобы погрузиться в настоящую жизнь, где нет возможностей в полной мере себя реализовать. С 2015 года реальные денежные доходы населения в совокупности сократились на 15%, цены и тарифы растут быстрее скудных зарплат. Смертность превышает рождаемость в два раза. Рейтинг губернатора в карман не положишь, на хлеб не намажешь, сыт им не будешь», - считает политолог Артем Александров. Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал исследование, посвященное оценке деятельности руководителей субъектов Российской Федерации. Результаты рейтинга получены на основании анкетирования представителей экспертного сообщества, в том числе политологов и экономистов.Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на 34 месте в общем рейтинге глав регионов. По мнению аналитиков, регион продолжает демонстрировать лидерство в аграрном секторе, готов к реализации нацпроектов, на тамбовского коллегу стоит равняться двум врио глав регионов: липецкому и курскому.При этом в Тамбовской области не все однозначно оценивают высокие рейтинги губернатора. «Очень удобно жонглировать красивыми цифрами, рапортовать о высоких показателях, но реальная картина иная. Достаточно съездить в любое село или деревню Тамбовской области, чтобы погрузиться в настоящую жизнь, где нет возможностей в полной мере себя реализовать. С 2015 года реальные денежные доходы населения в совокупности сократились на 15%, цены и тарифы растут быстрее скудных зарплат. Смертность превышает рождаемость в два раза. Рейтинг губернатора в карман не положишь, на хлеб не намажешь, сыт им не будешь», - считает политолог Артем Александров.



