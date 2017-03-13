Тамбовчанка и ее 10-летний сын задохнулись во время пожара Комментариев: 0



Из-за чего произошло возгорание, пока неизвестно. Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, обстоятельства трагедии, в том числе причина пожара, будут установлены в ходе доследственной проверки. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Минувшей ночью пожар в Староюрьевском районе унес две жизни. Погибли 40-летняя женщина и ее 10-летний сын, которые, по предварительным данным, отравились угарным газом. Это является основной версией гибели.Из-за чего произошло возгорание, пока неизвестно. Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, обстоятельства трагедии, в том числе причина пожара, будут установлены в ходе доследственной проверки. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



