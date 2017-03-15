В Тамбове водитель автобуса уронил пенсионерку

В этом году рок-фестиваль "Чернозем" пройдет в начале августа 0 Одно из самых ожидаемых событий года будет проходить с 4 по 6 августа.

QR-код ускорит процесс подведения итогов выборов в Тамбовской области 0 В апреле на выборах в Тамбовской области будет опробован новый механизм передачи информации с бумажного носителя на электронный, который позволит значительно ускорить сроки подведения результатов выборов. Вместо того, чтобы вручную вводить данные об итогах голосования в "ГАС-Выборы", данные будут

В Тамбовской области ростовские мошенницы «раскрутили» девочку на золото 0 Ребенок передал аферисткам золотые украшения на сумму порядка 355000 рублей под предлогом снятия порчи.

В Тамбове открыли конкурс "Учитель года" 0 Победитель всех испытаний представит город на областном этапе конкурса.

В Мичуринске посадят 100 тысяч цветов, декоративные кустарники и яблони 0 На закупку цветов из городского бюджета будет выделено около 2 миллионов рублей.

Тамбовские семена не хуже импортных 0 В администрации области прошло ежегодное агрономическое совещание «Формирование сортовой политики в Тамбовской области на 2017 год».

«Ивановка» прошла в финал туристического конкурса 0 Подведение итогов конкурса состоится 30 мая в здании Торгово-Промышленной Палаты РФ, в Москве.

"Кадетская симфония" все ближе 0 Ежегодно «Кадетская симфония» собирает воспитанников кадетских корпусов из разных регионов и зарубежья.

В чьих руках система жизнеобеспечения Тамбова? 0 Состояние основных жилищно-коммунальных фондов страны характеризуется высокой степенью износа, более 65% фондов отслужили свой срок, в отрасли с каждым годом увеличивается аварийность.

На пьяных водитель откроют охоту 0 Профилактические мероприятия начнутся в 19 часов и продлятся до 3 часов ночи 11 марта.

За звание «Женщина года-2016» будут бороться 73 тамбовчанки 0 Имена победителей, лауреатов и активных участников конкурса назовут 7 апреля на Благовещенье.

От муниципалов требуют наполнения бюджета 0 Глава администрации области Александр Никитин потребовал от местных властей искать возможности для пополнения бюджета. Главной темой совещания 9 марта стали итоги исполнения налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов за 2016 год, задачи и