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В Тамбове водитель автобуса уронил пенсионерку
Вчера, 12:52
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65-летняя женщина угодила в больницу после поездки в общественном транспорте. Пенсионерка упала в салоне автобуса во время движения.
Инцидент произошел 15 марта в 14.51 на улице Чичканова. 34-летний водитель автобуса, отъезжая от остановки «Троллейбусное депо» с открытыми дверями, допустил падение пассажирки, сообщили в областной Госавтоинспекции.
С ушибом левого коленного сустава женщина обратилась в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.
Фото УГИБДД УМВД России по Тамбовской области.
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