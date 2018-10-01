|
Кирсановские полицейские раскрыли омерзительную кражу
Вчера, 18:58
Комментариев: 0
Версия для печати
Ужас нищеты в Тамбовской области или личная низкая моральная ответственность привели к краже детской коляски? 29 сентября в дежурную часть полиции МОМВД «Кирсановский» поступило сообщение о краже на улице Красноармейской. На место незамедлительно прибыла оперативная группа. Как сообщили в полиции, по прибытию полицейские опросили 32-летнюю женщину и всех возможных очевидцев. По словам потерпевшей она оставила без присмотра детскую коляску, а сама пошла с ребенком в поликлинику. Беспечность привела к неприятностям. Неизвестный решил похитить чужое имущество и укатил коляску в неизвестном направлении.
По показаниям очевидцев к краже, возможно, причастен молодой человек. По полученной ориентировке сотрудники уголовного розыска нашли злоумышленника и задержали его. Им оказался житель села Тоновка 1996 г. р. Молодого человека доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Коляску изъяли и вернули потерпевшей. По словам задержанного, похищенное он хотел продать. В настоящий момент в отношении данного лица ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.