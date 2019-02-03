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Тамбовского бизнесмена задушили в Москве
Вчера, 20:03
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В Москве в новом баре на улице Земляной вал бармен задушил тамбовского предпринимателя. Как сообщает Московский Комсомолец, инцидент произошел в ночь на 2 февраля между 26-летним барменом и VIP-гостем.
Между предпринимателем и сотрудником бара возник конфликт. Поводом для выяснений отношений стала девушка. VIP-гость, избив бармена, ушел из заведения. Как оказалось, ненадолго. Второй визит тамбовчанин нанес уже под утро. По камерам видеонаблюдения, которые фиксировали все в питейном заведении, молодые люди примирились, выпив за это. Вот только, что начало происходить дальше, напоминало дешевый боевик. Пока бармен ходил закрывать заведение, бизнесмен ринулся крушить посуду за барной стойкой, разбил мобильник бармена, открыл все пивные краны. Дебошир попытался убежать, вот только от бармена, профессионального рукопашника, уйти не удалось. Гость отлетел обратно к бару и во время последовавшей драки сотрудник заведения удушил своего оппонента силовым приемом.
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