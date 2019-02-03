KIA Rio X-Line увеличил дорожный просвет 0 С 1 февраля 2019 года во всех дилерских центрах KIA стартовали продажи кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line с увеличенным до 195 мм клиренсом.

Тамбовского бизнесмена задушили в Москве 0 В Москве в новом баре на улице Земляной вал бармен задушил тамбовского предпринимателя.

Два убийства при помощи ножей 0 В Тамбовском районе совершены два убийства. Преступления совершались в совхозе «Селезневский» и в деревне Орловка при помощи кухонных ножей.

В Тамбовской области усиливается протестная активность 0 Практически каждый день в разных частях Кирсановского района и города Кирсанова проходят народные сходы и протестные мероприятия против мусорной реформы и ухудшения уровня жизни населения.

В Уварово собирают деньги для погорельцев 0 После серьезного пожара семья Носовых из Уварова лишилась своего дома. Здесь жили шестеро человек - супруги Елена и Станислав, их сыновья Марк и Саша, родители Елены. Пожар случился 26 января. Супруги успели лишь взять документы и немного вещей для детей.

Две женщины пострадали в ДТП в Тамбове 0 В Тамбове 2 февраля в результате падения в автобусе пострадала женщина 1956 года рождения. 3 февраля в Тамбове столкнулись автомобили «Лада Приора» и «Фольксваген Джетта», пострадала женщина 1998 года рождения.

Тамбов в числе самых коррумпированных городов России 0 Тамбов занял 13 место в рейтинге самых коррумпированных городов России. К такому выводу пришли эксперты независимого агентства ZOOM MARKET, которые провели социологический опрос в январе 2019 года.

Нищенские зарплаты делают бензин недоступным 0 Россия занимает только 20-е место в Европе по количеству топлива, которое можно приобрести на среднюю зарплату.

Об «эффективных» менеджерах и борьбе с криминалом во власти 0 В Тамбовской области за последнее время сотрудники правоохранительных органов задержали или уже привлекли к ответственности многих высокопоставленных чиновников, как на уровне глав органов местного самоуправления, так и в администрации региона.

Школьники построили модель солнечной системы 0 фото - мичуринская правда40 школьников отдыхающих в санатории «Ласточка» в Мичуринске, стали участниками познавательных конкурсов по разным научным направлениям, - сообщает портал «Экземпляр».

Фестиваль «Лысогорские санки» пройдет 16 февраля 0 Продолжается сбор заявок на первый массовый заезд на креативных санях на территории Тамбовского района в рамках фестиваля «Лысогорские санки», который пройдет 16 февраля.

Искусственный интеллект России на 16 месте в мире 0 Россия занимает 16 место в мире по количеству патентных заявок в области искусственного интеллекта. Мы находимся между такими странами, как Австрия и Испания. По разработкам в области искусственного интеллекта лидируют США, Китай и Япония.

ХК "Тамбов" обыграл клуб из Казахстана 0 ХК "Тамбов" обыграл со счетом 3-0 ХК "Торпедо" из Усть-Каменогорска (Казахстан). 4 февраля ХК "Тамбов" встретится с ещё одной казахской командой карагандинской «Сарыаркой».

Директору ООО «Сады Мичурина» вынесен приговор 0 На территории Тамбовской области в последние годы достаточно активно развивается садоводство, по крайней мере, из бюджетов разных уровней было направлено почти миллиард руб.

Больше всего бракованных продуктов в Кирсанове 0 В течение 2018 года специалистами Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в городах и районах было забраковано 430 партий продовольственного сырья и пищевых продуктов объемом 4026 кг (2017г. - 514 партий, 4892 кг), представляющих опасность для здоровья населения.

Умер Децл, создатель русского рэпа 0 Рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимами Децл и Le Truk умер в ночь на воскресенье из-за остановки сердца.

На 13,6% зарегистрирован рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией 0 В течение 2018 года эпидемиологическая обстановка в Тамбовской области оставалась стабильной. При этом вызывает серьезные опасения рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 13,6%, - сообщает роспотребнадзор.

В Мичуринском районе произошло лобовое столкновение – водитель погиб 0 В Мичуринском районе на 939 километре трассы Р-22 «Каспий» произошло серьезное ДТП со смертельным исходом.

Тамбовчанка почти 90 лет прожила в лесу 0 ИА "Тамбов-информ" публикует замечательное интервью, которое наши коллеги с РИА ТОП68 взяли у 90-летней тамбовчанки, которая всю жизнь прожила в лесу.

В ДТП на трассе «Тамбов-Пенза» пострадали 4 человека 0 На 23-м километре автодороги «Тамбов-Пенза» 1 февраля столкнулись автомобили «Нива Шевроле» и ВАЗ-2115. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе 9-летний ребенок.