Патроны калибра 5,45 мм плохо пробивают бронежилеты 0 Российская армия в перспективе может отказаться использования патронов калибра 5,45 мм. Данное решение связано с недостаточным пробивным действием пули при поражении целей, которые защищены индивидуальными средствами защиты

Эмигрировать из России хотят 41% молодежи 0 Социологи выяснили, что 41% россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотел бы уехать из страны за рубеж на постоянное место жительства, сообщает «Новая газета» со ссылкой на «Левада-центр».

В аэропорту Тамбова нашли марихуану 0 За нахождение в тамбовском аэропорту в нетрезвом виде полицейские задержали 40-летнего жителя Тамбова. Мужчину доставили в дежурную часть, где во время досмотра у него обнаружили марихуану общей массой 14,4 грамма.

Тамбовский перинатальный центр занялся искусственным питанием 0 В перинатальном центре Тамбова работает единственный на всю область централизованный молочный блок.

Тамбовская сельхозпродукция потянула на 166 миллионов долларов 0 По итогам 2017 года Тамбовская область экспортировала продовольственных товаров и сырья на сумму 95,5 миллиона долларов США. В 2018 году экспорт продовольственных товаров и сырья вырос на 173,8 процента, составив 166 миллионов долларов США.

В Липецке откроют Leroy Merlin 0 Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов и представители торговой сети Leroy Merlin заключили соглашение о строительстве гипермаркета в Липецке. Магазин площадью 17 тыс кв. метров разместится рядом с микрорайоном "Елецкий".

Нужен ли вип забег на лыжне России в Тамбове? 0 В Тамбове 9 февраля в парке "Дружба" пройдет "Лыжня России-2019". 1,5 километра побегут вип-забегуны - это так называемый вип-забег для госслужащих, депутатов и представителей органов местного самоуправления. Такое отделение чиновников и политиков от народа является неприемлемым.

Суд запретил АО «ТСК» размещать отходы на полигоне до введения в эксплуатацию 0 Завершилось рассмотрение иска прокуратуры к ООО «Бастион» и АО «ТСК» в Никифоровском районном суде Тамбовской области о прекращении деятельности по приему и размещению отходов на полигоне в Дмитриевке.

Растет число заболевших «свиным» и «гонконгским» гриппом 0 За последнюю неделю на территории Тамбовской области «свиным» и «гонконгским» гриппом заболели 28 человек, с проявлениями ОРВИ в поликлиники области обратились 8096 жителей.

В Тамбове появятся скверы «Молодёжный» и «Волонтёрский» 0 На заседании Совета по рассмотрению предложений о наименовании, переименовании объектов в городе Тамбове при Тамбовской городской Думе планируется рассмотреть вопросы о присвоении двум общественным территориям на территории города наименований сквер «Молодёжный» и «Волонтёрский».

KIA Rio X-Line увеличил дорожный просвет 0 С 1 февраля 2019 года во всех дилерских центрах KIA стартовали продажи кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line с увеличенным до 195 мм клиренсом.

Тамбовского бизнесмена задушили в Москве 0 В Москве в новом баре на улице Земляной вал бармен задушил тамбовского предпринимателя.

Два убийства при помощи ножей 0 В Тамбовском районе совершены два убийства. Преступления совершались в совхозе «Селезневский» и в деревне Орловка при помощи кухонных ножей.

В Тамбовской области усиливается протестная активность 0 Практически каждый день в разных частях Кирсановского района и города Кирсанова проходят народные сходы и протестные мероприятия против мусорной реформы и ухудшения уровня жизни населения.

В Уварово собирают деньги для погорельцев 0 После серьезного пожара семья Носовых из Уварова лишилась своего дома. Здесь жили шестеро человек - супруги Елена и Станислав, их сыновья Марк и Саша, родители Елены. Пожар случился 26 января. Супруги успели лишь взять документы и немного вещей для детей.

Две женщины пострадали в ДТП в Тамбове 0 В Тамбове 2 февраля в результате падения в автобусе пострадала женщина 1956 года рождения. 3 февраля в Тамбове столкнулись автомобили «Лада Приора» и «Фольксваген Джетта», пострадала женщина 1998 года рождения.

Тамбов в числе самых коррумпированных городов России 0 Тамбов занял 13 место в рейтинге самых коррумпированных городов России. К такому выводу пришли эксперты независимого агентства ZOOM MARKET, которые провели социологический опрос в январе 2019 года.

Нищенские зарплаты делают бензин недоступным 0 Россия занимает только 20-е место в Европе по количеству топлива, которое можно приобрести на среднюю зарплату.

Об «эффективных» менеджерах и борьбе с криминалом во власти 0 В Тамбовской области за последнее время сотрудники правоохранительных органов задержали или уже привлекли к ответственности многих высокопоставленных чиновников, как на уровне глав органов местного самоуправления, так и в администрации региона.

Школьники построили модель солнечной системы 0 фото - мичуринская правда40 школьников отдыхающих в санатории «Ласточка» в Мичуринске, стали участниками познавательных конкурсов по разным научным направлениям, - сообщает портал «Экземпляр».