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В аэропорту Тамбова нашли марихуану
Вчера, 19:47
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За нахождение в тамбовском аэропорту в нетрезвом виде полицейские задержали 40-летнего жителя Тамбова. Мужчину доставили в дежурную часть, где во время досмотра у него обнаружили марихуану общей массой 14,4 грамма.
Управление на транспорте МВД РФ по ЦФО сообщает, что отделением дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).
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