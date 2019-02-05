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"Тойота Камри" спасла от гибели двух молодых людей
Сегодня, 13:26
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В Тамбовской области 6 февраля на 352 километре автодороги Р-22 "Каспий" водитель "Тойоты Камри" столкнулся с "Газелью". Как сообщили в ГИБДД, мужчина 1998 года рождения, при выполнении обгона не учёл необходимый боковой интервал и допустил столкновение с попутно движущимся автомобилем «ГАЗ-33021» под управлением мужчины 1950 года рождения.
Водитель иномарки и девушка 1999 года рождения получили травмы и на автомобиле скорой медицинской помощи доставлены в городскую больницу города Мичуринска.
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