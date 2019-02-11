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Пять человек пострадали в ДТП на Пролетарской
11 февраля 2019
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В Тамбове 10 февраля на улице Пролетарской водитель автомобиля «Nissan Almera» допустил столкновение с «Daewoo». От столкновения «Daewoo» развернуло на 90 градусов, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Volkswagen Polo», который двигался сзади «Daewoo».
В результате ДТП травмы получили пассажиры «Nissan Almera», женщина 1984 года рождения, мужчина 1976 года рождения и восьмилетняя девочка, а также водитель и пассажирка автомобиля «Daewoo», женщина 1968 года рождения. Пострадавшие были доставлены во вторую больницу и в детскую областную больницу.
Фото ГИБДД
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