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В Уваровском районе в ДТП погибли два человека
Вчера, 18:54
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27 февраля в Уваровском районе в лобовом столкновении автомобилей Toyota Hilux и Nissan Juke погибли пассажиры Nissan Juke, мужчины 1998 и 1987 годов рождения.
ГИБДД сообщает, что водитель автомобиля Nissan Juke выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Toyota Hilux». Травмы получили водитель и пассажир Nissan Juke, мужчина 1997 года рождения, пассажир Toyota Hilux, мужчина 1961 года рождения, был госпитализирован в «Уваровскую ЦРБ».
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