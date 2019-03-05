Корью заразились 25 жителей Тамбовской области Комментариев: 0 В Тамбовской области зарегистрировано 25 случаев кори за 2018 год. Всего за год в 67 регионах России было зарегистрировано более 2,5 тыс. случаев кори.



Роспотребнадзор рекомендует жителям Тамбовской области привиться против кори, в том числе - при планировании поездок за пределы области. Корь – это крайне заразная острая вирусная инфекция. Вирус передается от больного человека воздушно-капельным путем, распространяясь с током воздуха на несколько метров при разговоре, кашле, чихании. Возбудитель кори способен быстро распространяться по вентиляционным каналам.



Больной корью заразен за четыре дня до появления у него сыпи и в течение четырех дней после ее появления. Первым признаком кори обычно является значительное повышение температуры (выше 38 гр. С), появляется насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, а также мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. У детей корь может сопровождаться диареей. Через несколько дней на теле появляется сыпь, обычно на лице и верхней части шеи. Примерно через три дня сыпь распространяется по телу и, в конечном итоге, появляется на руках и ногах. Сыпь держится 5-6 дней и затем как бы выцветает и исчезает.



Большинство смертельных случаев кори происходит из-за осложнений. Самые серьезные осложнения включают слепоту, энцефалит (поражение головного мозга), тяжелую диарею и связанное с ней обезвоживание, ушные инфекции и тяжелые инфекции дыхательных путей, такие как пневмония. Риску развития тяжелых осложнений подвергаются также инфицированные женщины во время беременности, которая может закончиться самопроизвольным абортом или преждевременными родами. В Тамбовской области зарегистрировано 25 случаев кори за 2018 год. Всего за год в 67 регионах России было зарегистрировано более 2,5 тыс. случаев кори.Роспотребнадзор рекомендует жителям Тамбовской области привиться против кори, в том числе - при планировании поездок за пределы области. Корь – это крайне заразная острая вирусная инфекция. Вирус передается от больного человека воздушно-капельным путем, распространяясь с током воздуха на несколько метров при разговоре, кашле, чихании. Возбудитель кори способен быстро распространяться по вентиляционным каналам.Больной корью заразен за четыре дня до появления у него сыпи и в течение четырех дней после ее появления. Первым признаком кори обычно является значительное повышение температуры (выше 38 гр. С), появляется насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, а также мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. У детей корь может сопровождаться диареей. Через несколько дней на теле появляется сыпь, обычно на лице и верхней части шеи. Примерно через три дня сыпь распространяется по телу и, в конечном итоге, появляется на руках и ногах. Сыпь держится 5-6 дней и затем как бы выцветает и исчезает.Большинство смертельных случаев кори происходит из-за осложнений. Самые серьезные осложнения включают слепоту, энцефалит (поражение головного мозга), тяжелую диарею и связанное с ней обезвоживание, ушные инфекции и тяжелые инфекции дыхательных путей, такие как пневмония. Риску развития тяжелых осложнений подвергаются также инфицированные женщины во время беременности, которая может закончиться самопроизвольным абортом или преждевременными родами.



