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Пенсионерка погибла в ДТП в Тамбовском районе
Сегодня, 20:32
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В Тамбовском районе 13 марта в ДТП на 6-м километре автодороги «Южный обход» погибла пенсионерка, которая находилась в автомобиле ВАЗ-2104.
По данным ГИБДД, водитель «Ниссан Кашкай» не справился с управлением на леденистой дороге и выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовиком и «Рено Логан». «Логан» же столкнулся с ВАЗ-2104.
73-летний пенсионер, управлявший «четверкой» был доставлен в больницу, а его спутница погибла на месте ДТП.
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