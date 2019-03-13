В Тамбове две «Toyota Camry» попали в ДТП Комментариев: 0



В Рассказовском районе 14 марта на 41 километре автодороги « Тамбов – Пенза» водитель автомобиля «Vortex Estina», выезжая с второстепенной дороги на главную, столкнулся с грузовиком «МАЗ». От удара легковушка перевернулась, а водитель получил телесные повреждения.



В тот же день в Тамбове на Рассказовском шоссе столкнулись две «Toyota Camry». Мужчина 1994 года рождения «догнал» автомобиль, которым управлял мужчина 1979 года рождения. В результате ДТП пассажирки 1967 и 1987 годов рождения получили ранения и на автомобиле скорой медицинской помощи были доставлены в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.



По данным ГИБДД, 14 марта в Тамбовской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили ранения. В Рассказовском районе 14 марта на 41 километре автодороги « Тамбов – Пенза» водитель автомобиля «Vortex Estina», выезжая с второстепенной дороги на главную, столкнулся с грузовиком «МАЗ». От удара легковушка перевернулась, а водитель получил телесные повреждения.В тот же день в Тамбове на Рассказовском шоссе столкнулись две «Toyota Camry». Мужчина 1994 года рождения «догнал» автомобиль, которым управлял мужчина 1979 года рождения. В результате ДТП пассажирки 1967 и 1987 годов рождения получили ранения и на автомобиле скорой медицинской помощи были доставлены в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.По данным ГИБДД, 14 марта в Тамбовской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили ранения.



