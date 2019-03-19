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В Тамбове в ДТП пострадала женщина
Сегодня, 13:42
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В Тамбове 20 марта в столкновении автомобилей Kia Rio и ВАЗ-2110 пострадала женщина 1984 года. Примерно в 15.43 на улице Николая Вирты женщина управлявшая Kia Rio, осуществляя поворот налево, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110. Пострадавшая самостоятельно обратилась в медицинское учреждение.
Сотрудниками ДПС области оформлено 8 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, из них в городе Тамбове и на прилегающих к городу трассах оформлено 2 ДТП. Задержано 14 граждан по подозрению в совершении преступлений.
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