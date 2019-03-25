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Мошенники украли 90 тысяч рублей у трех тамбовчанок
Сегодня, 17:19
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26 марта в дежурную часть отделения полиции 2-я Гавриловка поступило сообщение о мошенничестве. По словам заявительницы, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. В ходе разговора он сообщил, что для предотвращения несанкционированного списания денежных средств с ее банковского счета нужно выполнить определенные операции с картой. Доверчивая женщина выполнила все указания звонившего, в результате чего она лишилась денежных средств в сумме 15000 рублей.
Второй факт мошенничества совершен в Моршанском районе. Аналогичным способом у женщины 1977 года рождение похитили 60 тысяч рублей.
У жительницы Мичуринского района мошенники похитили 15 тысяч рублей. Во всех случаях неизвестные звонили с номера телефона 88002006696, который зарегистрирован в Москве.
В полиции сообщили, что по трем эпизодам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). По фактам мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
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