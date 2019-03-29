Ректор рязанского университета стал фигурантом уголовного дела 0 Рязань шокирована и активно обсуждает возбуждение уголовного дела в отношении ректора Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Андрея Минаева и проректора Елены Кирьяновой.

Семьи Тамбовского района получили сертификаты на жильё 0 Жители Тамбовского района получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. Сертификаты получила 51 семья, из них 20 - по категории молодые семьи и молодые специалисты.

В Первомайском районе ночью погиб пешеход 0 В Первомайском районе Тамбовской области 31 марта в ДТП погиб пешеход.

ФК «Тамбов» набрал 60 очков в чемпионате 0 ФК "Тамбов" обыграл в домашнем матче команду "Луч" из Владивостока. 30 марта в футбольном манеже 1500 зрителей были свидетелями победы тамбовчан со счетом 2-1.

В Тамбовской области начался весенний призыв граждан на военную службу 0 В Тамбовской области, как и по всей России с 1 апреля, начинается весенний призыв на срочную службу в вооруженных силах. Призывная кампания до 15 июля.

На соки с добавлением сахара повысят налог 0 Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%.

Городская Дума отметила 25-летие на фоне требований о роспуске 0 На прошлой неделе в Тамбовском молодежном театре прошло торжественное мероприятие, посвящённое 25-летию Тамбовской городской Думы.

Тамбовскую область ожидает пик паводка 0 На этой неделе в Тамбовской области ожидается пик паводка.

Строительство мусоросжигательного завода планируют начать в 2019 году 0 С 1 января 2019 года в Тамбовской области действует новый механизм сбора и утилизации бытовых отходов.

Александра Боброва обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями 0 Продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы администрации города Тамбова Александра Боброва.

В Тамбовской области на 19% отмечается снижение инвестиций в основной капитал 0 По данным Тамбовстата снижение инвестиций в основной капитал допущено в 2018 г. по сравнению с 2017 г. (в сопоставимых ценах) в городах: Тамбове (на 40,5%), Котовске (на 33,4%), Кирсанове (на 21,3%) и 14 районах области, наибольшее – в Тамбовском (на 64,9%), Староюрьевском (на 58,6%), Токаревском

Прораб допустил тяжкий вред здоровью подчиненного 0 В Тамбовской области прораб, допустивший тяжелую травму сотрудника на предприятии, ответит перед судом.

В Воронеже состоялся первый полет самолета Ил-112В 0 В Воронеже 30 марта совершил первый полет легкий военно-транспортный самолет Ил-112В. Это первый опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, построенного в рамках контракта с Минобороны России.

Свежие данные о снижении численности населения Тамбовской области 0 В миграционном обмене с регионами России население Тамбовской области за январь 2019 года уменьшилось на 128 человек (за январь 2018 г. - на 107 человек).

ПУТИН: «Борьба с коррупцией — это не шоу», «Нам необходимо сформировать общественную атмосферу неприятия коррупции» 0 Под председательством Владимира Гаврилова состоялось экстренное заседание Ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей при участии представителей малого и среднего бизнеса, политических партий, юридического сообщества, общественных организаций.

Саратовский производитель троллейбусов предупредил об увольнениях 0 Саратовский производитель троллейбусов и электробусов ЗАО «Тролза» может уволить 500 сотрудников предприятия в связи с тяжелой ситуацией. Увольнения могут начаться в июне.

Уровень воды в Цне поднялся на 5 см 0 Уровень воды в реке Цна поднялся на 5 см, а в реке Савала не изменился. Толщина льда на реках Тамбовской области составляет до 25 см, но в реке Цна в Тамбове льда уже нет.

Тамбовская дорога унесла жизни трех человек 0 В страшном ДТП в Тамбовской области 29 марта погибли три человека, ещё двое получили ранения. В Моршанском районе на 94 километре автодороги «Тамбов-Шацк» столкнулись «Рено Сандеро» и ВАЗ-212140.

В Ржаксинском районе сложилась катастрофическая ситуация с соей 0 У сельхозпроизводителей из Ржаксинского района Тамбовской области резко упали показали всхожести семян сои. Семена сои не соответствуют ГОСТ, их всхожесть упала до 30-40 процентов.

«Разборки» на мусорном рынке Тамбовской области продолжаются 0 АО «Тамбовская сетевая компания» без проведения торгов заключила 14 договоров на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов.