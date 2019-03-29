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В Первомайском районе ночью погиб пешеход
Сегодня, 11:11
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В Первомайском районе Тамбовской области 31 марта в ДТП погиб пешеход. Как сообщает ГИБДД, в 21.00 на 348 километре автодороги Р-22 «Каспий» водитель автомобиля «Лада Гранта», мужчина 1978 года рождения, допустил наезд на пешехода, мужчину 1984 года рождения, который двигался на встречу автомобилю. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.
В тот же день в поселке Дмитриевка Никифоровского района водитель автомобиля «Аudi А1 Sportback», женщина 1988 года рождения, сбила восьмилетнего мальчика. В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в Детскую областную больницу.
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