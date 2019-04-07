Из ювелирного салона в Тамбове украли сейф с драгоценностями на 8 миллионов рублей Комментариев: 0

Арестованы и помещены под стражу двое мужчин, подозреваемых в краже сейфа с драгоценностями в Тамбове. Как сообщает УМВД, ранним утром 12 марта в дежурную часть УМВД России по городу Тамбову поступило сообщение, что совершено проникновение в ювелирный салон торгового центра на улице Мичуринской.



Из салона пропал сейф с ювелирными украшениями на общую сумму в 8 миллионов рублей. Исследовав прилегающую территорию и помещение салона, полицейские обнаружили оставленные отпечатки пальцев, следы обуви и следы протекторов шин автомобиля, по всей видимости, на котором передвигались преступники.



На территории Тамбовского района полицейскими обнаружен распиленный и сожженный сейф, который был похищен из ювелирного салона. Драгоценности обнаружены не были. Он был изъят и передан на специальное исследование. Позже на территории Никифоровского района полицейские обнаружили автомобиль, на котором предположительно передвигались преступники. Им оказался брошенный в поле внедорожник «Ниссан Мурано» с номерами воронежского региона. Как выяснили полицейские, джип был угнан накануне совершения преступления в Ростове.



В ходе дальнейших оперативно-розыскных и следственных мероприятий полицейские вышли на след двух подозреваемых, которых удалось задержать и доставить в Тамбов для проведения следственных действий. По решению суда они арестованы и помещены под стражу. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Арестованы и помещены под стражу двое мужчин, подозреваемых в краже сейфа с драгоценностями в Тамбове. Как сообщает УМВД, ранним утром 12 марта в дежурную часть УМВД России по городу Тамбову поступило сообщение, что совершено проникновение в ювелирный салон торгового центра на улице Мичуринской.Из салона пропал сейф с ювелирными украшениями на общую сумму в 8 миллионов рублей. Исследовав прилегающую территорию и помещение салона, полицейские обнаружили оставленные отпечатки пальцев, следы обуви и следы протекторов шин автомобиля, по всей видимости, на котором передвигались преступники.На территории Тамбовского района полицейскими обнаружен распиленный и сожженный сейф, который был похищен из ювелирного салона. Драгоценности обнаружены не были. Он был изъят и передан на специальное исследование. Позже на территории Никифоровского района полицейские обнаружили автомобиль, на котором предположительно передвигались преступники. Им оказался брошенный в поле внедорожник «Ниссан Мурано» с номерами воронежского региона. Как выяснили полицейские, джип был угнан накануне совершения преступления в Ростове.В ходе дальнейших оперативно-розыскных и следственных мероприятий полицейские вышли на след двух подозреваемых, которых удалось задержать и доставить в Тамбов для проведения следственных действий. По решению суда они арестованы и помещены под стражу. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.



