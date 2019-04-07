Дети пострадали в двух ДТП в Тамбове Комментариев: 0



В тот же день на пересечении улиц Агапкина и Ореховая водитель автомобиля RENAULT LOGAN сбил семилетнюю девочку, которая в присутствии родителей на велосипеде выехала с тротуара на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. Девочка получила ушиб ноги и была доставлена на автомобиле скорой медицинской помощи в Детскую областную больницу.



В ГИБДД советуют родителям купить для детей одежду со световозвращающими элементами. Это сделает ребенка заметнее в темное время суток и предупредит водителей. В Тамбове 8 апреля на улице Чичканова водитель автомобиля LADA KALINA, находясь за рулём с признаками алкогольного опьянения, сбил девятилетнего мальчика, который вышел из подъезда во двор и попал под колёса автомобиля. В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи был доставлен во вторую городскую клиническую больницу.В тот же день на пересечении улиц Агапкина и Ореховая водитель автомобиля RENAULT LOGAN сбил семилетнюю девочку, которая в присутствии родителей на велосипеде выехала с тротуара на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. Девочка получила ушиб ноги и была доставлена на автомобиле скорой медицинской помощи в Детскую областную больницу.В ГИБДД советуют родителям купить для детей одежду со световозвращающими элементами. Это сделает ребенка заметнее в темное время суток и предупредит водителей.



