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Север Тамбова почти сутки без воды
Вчера, 14:31
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В Тамбове 10 апреля произошла серьезная авария на крупном водоводе в районе улицы Советская, 106. Жители севера Тамбова остались без холодного водоснабжения.
Силами работников АО "РКС-Тамбов" завершаются работы по устранению крупной аварии на магистральном водоводе, произошедшей 10.04.2019 года около 19-00. В течении нескольких дней может наблюдаться пониженное давление в северной части города.
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