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В Тамбове чуть не погиб велосипедист
Сегодня, 13:03
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В Тамбовской области 16 апреля не было ДТП со смертельным исходом, но в столкновении с автомобилем пострадал велосипедист.
В Тамбове вечером на улице Степана Разина водитель автомобиля Ssangyong Actyon, мужчина 1966 года рождения, выезжая с прилегающей территории на главную дорогу столкнулся с велосипедистом. ГИБДД сообщает, что мужчина 1979 года рождения получил телесные повреждения и был осмотрен на месте происшествия бригадой скорой медицинской помощи.
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