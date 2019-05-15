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В Тамбове обрушилось здание на центральном рынке
Вчера, 18:19
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В Тамбове 16 мая на улице Носовская обрушилось старое здание. Как сообщает МЧС, произошло обрушение потолочных перекрытий. В результате обрушения пострадали две пожилые женщины, их доставили в больницу.
В разрушенном помещении на втором этаже находится ателье «Мастер», а на первом этаже магазин «Евросеть». Дом не считался аварийным, но его внешний вид и состояние перекрытий давно вызывало вопросы у посетителей. Особенно заметен был износ здания на лестничном пролете, ведущем на второй этаж.
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