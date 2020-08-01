Молодые художники провели пленэр в Лысых горах 0 1 августа в Лысых горах в Тамбовском районе прошел пленэр в рамках проекта «Новая галерея». Молодые художники написали несколько этюдов, которые станут частью большой выставки. По словам директора «Новой галереи» Ирины Бирюковой, это место выбрано для пленэра не случайно: здесь лес, поле, небольшой

В Тамбове разработали экскурсию по местам купца Толмачева 0 В Тамбове была разработана новая экскурсия по местам купца Александра Толмачева, который был видной фигурой в конце 19 века, депутатом местной Думы, Почетным гражданином города Тамбова.

Несмотря на возмущение горожан стихийный микрорынок решили сохранить 0 Вчера глава города Тамбова Наталия Макаревич приняла решение сохранить спорный микрорынок на пешеходном тротуаре по ул. Куйбышева в областном центре. Еще некоторое время назад администрация Тамбова планировала благоустроить территорию, установить ограждения и дополнительные клумбы.

Скандальной стройка во дворе дома по ул. Андреевская приостановлена судом 0 Строительные работы на дворовой территории по ул. Андреевская, 33Е в настоящее время приостановлены определением суда, который удовлетворил ходатайство о применении мер предварительной защиты до вынесения судом решения.

Поликлиники области переводят на новый стандарт 0 К 2025 году поликлиники в Тамбовской области будут переведены на «бережливый стандарт», позволяющий сократить очереди в медучреждениях и развести потоки больных и здоровых посетителей.

Режим коронавирусных ограничений продлен до 7 августа 0 Глава администрации Тамбовской области принял решение о продлении рекомендательного режима самоизоляции до 7 августа 2020 года.

Руслана Шамояна приговорили к реальному сроку 0 Вынесен приговор предпринимателю Руслану Шамояну, которого признали виновным в мошенничестве и фальсификации документов (ст.33 ч.3, ст.303 ч.1; ст.30 ч.3, ст.159 ч.4 УК РФ).

Тамбовчане могут из дома оплатить услуги ЖКХ без комиссии 0 Акционерное общество «ТОСК» предлагает тамбовчанам новый сервис, благодаря которому можно оплатить все услуги ЖКХ, не выходя из дома и без комиссии, а также быстро и безопасно передавать показания приборов учёта.

Депутаты-единороссы отказались поддерживать обманутых дольщиков 0 Вчера на заседании комитет по местному самоуправлению и связям с общественными организациями Тамбовской городской Думы по результатам рассмотрения вопроса о соблюдении депутатом Г.И. Берстеневым правил депутатской этики во взаимоотношениях с дольщиками дома по улице Коммунальной, д. 46 принял

На заседании гордумы был поднят вопрос о недоверии городским властям 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутат от КПРФ Артём Александров поднял вопрос о недоверии жителей города к местной власти. По мнению депутата, несмотря на то, что практически год городом руководит новая команда администрации, не разрешен управленческий кризис, многие проблемы не

В Тамбове опять загорелся многострадальный объект культурного наследия 0 Вчера в областном центре снова загорелся объект культурного наследия на пересечении улиц Куйбышева, 76 и Базарная, 136, который серьезно пострадал в ходе пожара в прошлом году.

Реконструкция коллектора в Рассказово идет с опережением графика 0 В городе Рассказово началась укладка четвертого километра канализационного коллектора, работы идут с опережением графика.

В Тамбове загорелся жилой дом 0 В Тамбове в микрорайоне «Солнечный» на улице Цветочной в частном доме произошел пожар.

В Тамбовской области собран первый миллион тонн зерна 0 В Тамбовской области продолжается уборочная страда с пятой части посевных площадей собран миллион тонн зерна

Север города Тамбова временно остался без горячей воды 0 В Тамбове с 27 по 31 июля проходит очередной этап гидравлических испытаний тепломагистралей

Внимание в Тамбовской области установится аномальная жара 0 До конца июля в Тамбовской области установится аномально жаркая погода до 35 градусов тепла. В этой связи сотрудники МЧС не исключают возникновение чрезвычайных ситуаций.

Возможности лечения рака в Германии 0 Последние десятилетия знаменуются значительным прогрессом в лечении рака. Благодаря правильно подобранному курсу лечения пациенты могут полностью избавиться от заболевания или же добиться продолжительной ремиссии. Все больше жителей СНГ с диагнозом рак предпочитают проходить лечение рака в

Пригородный лес администрация области отдает под застройку 0 В рамках программы администрации Тамбовской области по обеспечению доступным и комфортным жильем население области, в настоящее время, застраивают несколько участков в Пригородном лесу, в том числе по ул. маршала Малиновского, 24а площадью 7396 кв. метров.

В Тамбове проходят рейды по соблюдению масочного режима 0 Вновь сотрудники администрации города Тамбова и подведомственных учреждений провели рейды в общественном транспорте по соблюдению масочного режима.