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Журналисты проведут расследование насчет строительства школы в Мичуринске
Сегодня, 15:53
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В Мичуринском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Квадр» Олега Коронцевича, которого обвиняют в совершении преступления по ст. 201 ч.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями). «Квадр» выступала субподрядчиком при строительстве школы в Мичуринске, генеральным подрядчиком было «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» Тамбовской области.
Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве указанной школы. По результатам проверки правоохранительными органами было установлено, что работы на полученные суммы выполнены. Дело по мошенничеству было прекращено, в суд ушло дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ.
В то же время, по мнению редактора сетевого издания «ПРАВО68» Артема Александрова без должного внимания остается роль чиновников участвовавших в реализации проекта по строительству школы, действия которых привели к проблемам, связанным с осуществлением строительства объекта.
«Мы проведем собственное журналистское расследование, связанное с уголовным делом и ролью чиновников в строительстве скандально известной школы в Мичуринске», - отмечает Артем Александров.
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