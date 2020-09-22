Журналисты проведут расследование насчет строительства школы в Мичуринске 0 В Мичуринском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Квадр» Олега Коронцевича, которого обвиняют в совершении преступления по ст. 201 ч.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями). «Квадр» выступала субподрядчиком при строительстве школы в

Четырех депутатов гордумы хотят лишить мандатов 0 Уже завтра на внеочередном заседании Тамбовской городской Думы будет рассмотрен вопрос о лишении четырех депутатов Тамбовской городской Думы полномочий.

Сроки ремонта моста на ул. Базарной могут уйти в затяг 0 На заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Тамбовской областной Думы депутаты обсудили вопрос ремонта мостового сооружения на ул. Базарной в городе Тамбове.

«Тамбов» может переехать в Саранск 0 Власти республики Мордовия планируют возродить профессиональный футбол и рассматривают вариант, при котором ФК «Тамбов» переедет в Саранск на постоянную основу.

В области ужесточат контроль за ношением масок 0 Заместитель главы администрации Тамбовской области Наталья Астафьева во время заседания комитета по подготовке к пандемии гриппа и ОРВИ призвала все компетентные службы усилить контроль за ношением масок в общественных местах.

Стартовала кампания по вакцинации населения от COVID-19 0 В Тамбовской области стартовала кампания по вакцинации жителей региона от COVID-19.

В Тамбове перекрыли две улицы 0 С 22 по 30 сентября будет прекращено движение транспорта по ул. Пушкарская и Лысогорская в городе Тамбове.

Растет число заболевших коронавирусом 0 Изо дня в день в Тамбовской области растет число заболевших коронавирусом. Если вначале сентября суточный прирост не превышал 30 человек, то сейчас он достигает 40 человек в сутки.

32 школы и 7 садов частично переведены на дистанционное обучение 0 В Тамбовской области уже 32 школы и 7 садов частично переведены на дистанционное обучение.

В ДТП под Тамбовом погибло три человека 0 В 06.40 22.09.2020 г. в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Тамбовской области от оперативного дежурного ДДС области, поступила информация о ДТП, произошедшем в Тамбовском районе на 192 км трассы Р-193 «Тамбов - Воронеж», вблизи н.п. Орловка.

Дело по Александру Боброва направлено на новое рассмотрение 0 Второй кассационный суд принял решение отправить уголовное дело в отношении бывшего главы администрации города Тамбова Александра Боброва на новое рассмотрение.

ФК «Тамбов» проиграл «Локомотиву» 0 В восьмом туре на стадионе «РЖД Арена» в Москве встретились ФК «Тамбов» проиграл «Локомотиву».

При Александре Никитине население Тамбовской области сократилось на 50 тысяч человек 0 Сегодня, 21 сентября, в Тамбове прошла церемония вступления Александра Никитина в должность главы региона.

Сегодня Александр Никитин вступит в должность 0 Сегодня состоится церемония вступления в должность главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. Все желающие смогут наблюдать за ней в режиме онлайн на официальный сайт администрации области.

В Тамбове прошла акция под девизом: «Никитин – не наш губернатор!» 0 19 сентября в городе Тамбове на площади у памятника Зое Космодемьянской прошло собрание, организованное местным отделением КПРФ, на котором были обсуждены вопросы, связанные с итогами выборов главы администрации Тамбовской области.

Александр Никитин потерял 30% на выборах в Тамбове 0 В 2020 году действующий Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин во второй раз победил на выборах, но уровень его поддержки заметно снизился. Сильнее всего рейтинг Никитина упал в Тамбове.

Жители Покровки готовы защищать живой цепью детскую площадку 0 На месте детской площадки в селе Покрово-Пригородное под Тамбовом хотят построить магазин «Магнит». Речь идёт об участке в районе дома №378 по улице Советской (рядом с кафе «Эдем»).

Депутаты хотят ввести штрафы за попрошайничество 0 На ближайшем заседании Тамбовской областной Думы будет рассмотрен законопроект об административной ответственности за попрошайничество.

В Тамбовской области в жилых домах ограничат продажу алкоголя 0 Федеральный центр наделяет субъекты полномочиями по ограничению (вплоть до запрета) розничной продажи алкогольной продукции объектами общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях.