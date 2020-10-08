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Лесные пожары охватили Тамбовскую область
Сегодня, 14:00
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В разных частях Тамбовской области происходят лесные пожары. На днях вблизи населенного пункта Тафино в Петровском районе произошло возгорание травы и деревьев. К ликвидации лесного пожара привлекались 45 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 33 человека, 9 единиц техники.
Непростая ситуация и в Степном лесничестве Тамбовского района, там ликвидировали пожар 3 отделения от пожарно-спасательной части № 9 по охране города Котовска.
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