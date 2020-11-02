После общественной кампании продолжаются разбирательства в сфере дорожного строительства Комментариев: 0



Схожая ситуация развивается в уголовном деле в отношении ООО «Инждорстрой», фирма занималась ремонтом дорог в Знаменском районе. Прокуратура выявила, что дорожное строительство было реализовано лишь частично и в незначительном объёме. Акты о выполнении работ, поданные в администрацию Знаменского района, являлись фиктивными. Сотрудники полиции прекратили уголовное дело в связи с тем, что компания возместила ущерб, но с этим решением не согласились органы прокуратуры.



К слову, после общественной кампании ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей продолжаются разбирательства в сфере дорожного строительства. В частности, в октябре Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе совещания по строительной отрасли Крыма отправил в отставку министра транспорта Сергея Карпова. Аксенов выразил сожаление, что до сих пор Служба автомобильных дорог «должным образом» не организовала работу подрядчиков, не выполняются некоторые регламенты.



В августе на совещании Аксенов уволил директора ГУП «Крымавтодор» Дмитрия Кривенко в связи с некачественным строительством дорог. На 52 объектах обнаружены нарушения, причём нарушения значительные, влияющие на качество, сроки и стоимость работы. На 90% проверенных строек отсутствовал подрядчик.



Как сообщает федеральное агентство «Regnum», на деятельность «Крымавтодора» обратили внимание в Минтрансе России, назвав Крым в числе тех регионов, где низкий процент (менее 20%) укладки дорожного покрытия и низкое кассовое освоение средств по дорожному нацпроекту — менее 10%.



В свое время в активе Кривенко были 50% доли в ООО «Инждорсервис», которое занималось строительством. Создали компанию в феврале 2007 года, а 12 января 2016 года после завершения банкротства она была ликвидирована.



Вторым владельцем общества было московское ООО «Лакдей» Наталии Зайцевой. Зайцева в октябре 2019 года совместно с ПАО «Мостотрест» (подконтрольно миллиардеру Аркадию Ротенбергу) и Александрой Даниловой учредили ООО «МТСМ-Сервис» в Москве для строительства автомобильных дорог и автомагистралей.



Фото: пресс-служба АО "ВАД" Недавно тамбовского предпринимателя Джамала Шамояна Октябрьский районный суд города Тамбова приговорил к шести годам колонии заочно. Его признали виновным в совершении четырех преступлений по ст. 159 УК РФ. Речь идет в том числе о строительстве дорог в Знаменском районе, где было украдено 117 млн рублей. Причем предприниматель возместил причинённый бюджету ущерб, но это не стало основанием для закрытия уголовного дела.Схожая ситуация развивается в уголовном деле в отношении ООО «Инждорстрой», фирма занималась ремонтом дорог в Знаменском районе. Прокуратура выявила, что дорожное строительство было реализовано лишь частично и в незначительном объёме. Акты о выполнении работ, поданные в администрацию Знаменского района, являлись фиктивными. Сотрудники полиции прекратили уголовное дело в связи с тем, что компания возместила ущерб, но с этим решением не согласились органы прокуратуры.К слову, после общественной кампании ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей продолжаются разбирательства в сфере дорожного строительства. В частности, в октябре Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе совещания по строительной отрасли Крыма отправил в отставку министра транспорта Сергея Карпова. Аксенов выразил сожаление, что до сих пор Служба автомобильных дорог «должным образом» не организовала работу подрядчиков, не выполняются некоторые регламенты.В августе на совещании Аксенов уволил директора ГУП «Крымавтодор» Дмитрия Кривенко в связи с некачественным строительством дорог. На 52 объектах обнаружены нарушения, причём нарушения значительные, влияющие на качество, сроки и стоимость работы. На 90% проверенных строек отсутствовал подрядчик.Как сообщает федеральное агентство «Regnum», на деятельность «Крымавтодора» обратили внимание в Минтрансе России, назвав Крым в числе тех регионов, где низкий процент (менее 20%) укладки дорожного покрытия и низкое кассовое освоение средств по дорожному нацпроекту — менее 10%.В свое время в активе Кривенко были 50% доли в ООО «Инждорсервис», которое занималось строительством. Создали компанию в феврале 2007 года, а 12 января 2016 года после завершения банкротства она была ликвидирована.Вторым владельцем общества было московское ООО «Лакдей» Наталии Зайцевой. Зайцева в октябре 2019 года совместно с ПАО «Мостотрест» (подконтрольно миллиардеру Аркадию Ротенбергу) и Александрой Даниловой учредили ООО «МТСМ-Сервис» в Москве для строительства автомобильных дорог и автомагистралей.Фото: пресс-служба АО "ВАД"



