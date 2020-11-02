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После общественной кампании продолжаются разбирательства в сфере дорожного строительства

Сегодня, 16:17
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После общественной кампании продолжаются разбирательства в сфере дорожного строительства Недавно тамбовского предпринимателя Джамала Шамояна Октябрьский районный суд города Тамбова приговорил к шести годам колонии заочно. Его признали виновным в совершении четырех преступлений по ст. 159 УК РФ. Речь идет в том числе о строительстве дорог в Знаменском районе, где было украдено 117 млн рублей. Причем предприниматель возместил причинённый бюджету ущерб, но это не стало основанием для закрытия уголовного дела.

Схожая ситуация развивается в уголовном деле в отношении ООО «Инждорстрой», фирма занималась ремонтом дорог в Знаменском районе. Прокуратура выявила, что дорожное строительство было реализовано лишь частично и в незначительном объёме. Акты о выполнении работ, поданные в администрацию Знаменского района, являлись фиктивными. Сотрудники полиции прекратили уголовное дело в связи с тем, что компания возместила ущерб, но с этим решением не согласились органы прокуратуры.

К слову, после общественной кампании ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей продолжаются разбирательства в сфере дорожного строительства. В частности, в октябре Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе совещания по строительной отрасли Крыма отправил в отставку министра транспорта Сергея Карпова. Аксенов выразил сожаление, что до сих пор Служба автомобильных дорог «должным образом» не организовала работу подрядчиков, не выполняются некоторые регламенты.

В августе на совещании Аксенов уволил директора ГУП «Крымавтодор» Дмитрия Кривенко в связи с некачественным строительством дорог. На 52 объектах обнаружены нарушения, причём нарушения значительные, влияющие на качество, сроки и стоимость работы. На 90% проверенных строек отсутствовал подрядчик.

Как сообщает федеральное агентство «Regnum», на деятельность «Крымавтодора» обратили внимание в Минтрансе России, назвав Крым в числе тех регионов, где низкий процент (менее 20%) укладки дорожного покрытия и низкое кассовое освоение средств по дорожному нацпроекту — менее 10%.

В свое время в активе Кривенко были 50% доли в ООО «Инждорсервис», которое занималось строительством. Создали компанию в феврале 2007 года, а 12 января 2016 года после завершения банкротства она была ликвидирована.

Вторым владельцем общества было московское ООО «Лакдей» Наталии Зайцевой. Зайцева в октябре 2019 года совместно с ПАО «Мостотрест» (подконтрольно миллиардеру Аркадию Ротенбергу) и Александрой Даниловой учредили ООО «МТСМ-Сервис» в Москве для строительства автомобильных дорог и автомагистралей.

Фото: пресс-служба АО "ВАД"
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После общественной кампании продолжаются разбирательства в сфере дорожного строительства

Сегодня, 16:17
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Недавно тамбовского предпринимателя Джамала Шамояна Октябрьский районный суд города Тамбова приговорил к шести годам колонии заочно. Его признали виновным в совершении четырех преступлений по ст. 159 УК РФ. Речь идет в том числе о строительстве дорог в Знаменском районе, где было украдено 117 млн

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