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В Тамбовской области все активнее применяют «лечение по телефону»
Вчера, 09:32
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На базе очередного медицинского учреждения Тамбовской области – Рассказовской ЦРБ был развернут дистанционный центр наблюдения за пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией, и принимающими лечение на дому.
Сотрудники центра по телефону отслеживают самочувствие больных и принимают оперативные меры по лечению. По мнению специалистов, такая форма взаимодействия позволят максимальным образом охватить больных.
Кроме того, с прошлого года лечебные учреждения региона начали активно оборудовать телемедицинские центры.
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