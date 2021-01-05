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Тамбовская область в числе «худших» по реализации «майских указов»
Сегодня, 11:03
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Эксперты межрегиональной общественной организации по содействию в защите прав граждан «Майский указ» в своем Telegram канале «Майский указ» опубликовали рейтинг регионов Российской Федерации по уровню внимания к реализации национальных проектов, а также Единому плану достижения целей национального развития в 2020 году.
За основу при составлении рейтинга были взяты достаточно формальные, но объективные показатели. Первый критерий — качество/своевременность ответов на запросы МОО "Майский указ" относительно хода исполнения регпроектов. Второе — количество публикаций в региональных СМИ, посвященных мероприятиям национальных проектов. Третий — наличие/отсутствие предложений от администраций регионов по достижению целей национального развития. Четвертый — качество работы проектных офисов в субъектах Российской Федерации.
Тамбовская область заняла в рейтинге 80 место и вошла в число «Худших».
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