Тамбовская область в числе «худших» по реализации «майских указов» 0 Эксперты межрегиональной общественной организации по содействию в защите прав граждан «Майский указ» в своем Telegram канале «Майский указ» опубликовали рейтинг регионов Российской Федерации по уровню внимания к реализации национальных проектов, а также Единому плану достижения целей национального

В Тамбове было совершено разбойное нападение 0 На днях в Тамбове на женщину было совершено разбойное нападение.

Многие водители общественного транспорта не соблюдают масочный режим 0 В Тамбове продолжаются масочный рейды и снова среди нарушителей водители общественного транспорта.

Задержан предполагаемый убийца двух рабочих на ферме в Бондарском районе 0 В Ростовской области сотрудниками правоохранительных органов задержан предполагаемый убийца двух рабочих на ферме в Бондарском районе. Трагедия произошла в конце 2020 года.

Новогоднее представление в Государственном кремлевском дворце можно посмотреть по телевизору 0 Новогодняя елка в Государственном кремлевском дворце в этом году прошла без зрителей. Гостей из-за соображений безопасности не приглашали, но представление можно посмотреть по телевизору.

На карантине находится более 3 тысяч человек 0 В Тамбовской области продолжает увеличиваться количество больных новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки болезнь была зафиксирована у 160 человек, на карантине находится более 3 тысяч человек.

В Тамбове прошли рождественские мероприятия 0 В ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова. В мероприятии принял участие заместитель главы администрации Тамбовской области Н.Г. Астафьева.

Долги футбольного клуба «Тамбов» продолжают расти 0 Финансовая ситуация в футбольном клубе «Тамбов» продолжает ухудшаться - долги растут. Совокупная задолженность, в том числе перед игроками превышает 170 млн рублей.

В двух отделениях наркологии находится 50 пациентов 0 Некоторые тамбовчане не справились с «праздничной» нагрузкой и оказались на больничной койке в наркологии. Как сообщает телеканал «Вести Тамбов» в двух отделениях наркологии находится 50 пациентов.

Тамбовский троллейбус на грани закрытия 0 Похоже электротранспорт в областном центре доживает свой век. Проблемы лежат не только в финансовой плоскости – отсутствие средств для модернизации данного вида общественного транспорта, необходимо 600 млн рублей, но и то что некоторое специализированное оборудование больше не производят в России,

Крупнейшую поликлинику Тамбова хотят признать банкротом 0 В конце декабря в Арбитражный суд Тамбовской области поступило заявление от предпринимателя Сергея Брякина о признании банкротом поликлиники «Автомобилистов» (ООО МСЧ «Здоровье») в связи с наличием задолженности в размере более 6 млн рублей.

В Рассказове запустили новую артезианскую скважину 0 В городе Рассказово запустили новую артезианскую скважину, которая теперь питает водой более 3000 частных домов, магазин и детский сад в микрорайоне Мальщина. Существовавших здесь ранее скважин для качественного водоснабжения не хватало, и в летний период воды у местных жителей практически не было.

Бывший судебный пристав-исполнитель осуждена за получение взятки 0 Собранные следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора теперь уже бывшему судебному приставу-исполнителю одного из районных отделов судебных приставов

Как «Тамбов» переживет зиму в РПЛ? 0 Тамбовский футбол в 2020-м году переживает не самое лучшее время. По итогам минувшего сезона клуб сумел остаться в РПЛ, однако сейчас находится на последней строчке в лиге. В девятнадцати турах «Тамбов» одержал три победы и набрал тринадцать баллов.

Семь кандидатов претендуют на должность главы Тамбова 0 Вчера завершился прием документов на конкурсный отбор кандидатур на должность главы города Тамбова Тамбовской области. Документы подали семь кандидатов, в том числе действующий глава города Котовска Алексей Плахотников, предприниматель Игорь Блюм и другие.

Семь кандидатов претендуют на должность главы Тамбова 0 Вчера завершился прием документов на конкурсный отбор кандидатур на должность главы города Тамбова Тамбовской области. Документы подали семь кандидатов, в том числе действующий глава города Котовска Алексей Плахотников, предприниматель Игорь Блюм и другие.

Городская Дума безвозмездно отдала РПЦ очередное здание 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение безвозмездно передать Тамбовской Епархии РПЦ здание, расположенное по адресу: Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 83А.

В аптеках Моршанска выявили отсутствие некоторых лекарственных препаратов 0 Прокуратура провела проверку наличия лекарственных препаратов, включенных в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи в аптеках города Моршанска.

750 подарков вручат фермеры детям из малообеспеченных семей 0 Тамбовские фермеры собрали 150 тыс. рублей для покупки подарков для детей из малообеспеченных семей.

В Тамбове откроется выставка тарного стекла 0 Сегодня в Тамбове на базе комплекса «Усадьба Асеевых» откроется выставка тарного стекла.