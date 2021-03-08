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Тамбовскую область отнесли к числу неустойчивых регионов
Сегодня, 09:16
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Фонд «Петербургская политика» опубликовала рейтинг за февраль 2021 года, где среди прочего рассматривается вопрос устойчивости глав регионов с точки зрения их отношений с федеральным центром и правоохранительными структурами. Согласно их выводам, хуже всего дела в Тамбовской области и Хакасии, - сообщает «РБК».
Тамбовская область получила минус 43 балов. Отрицательные баллы были начислены за проблемы в отношениях региональных чиновников с правоохранительными структурами. Губернатору Александру Никитину припомнили аресты его заместителей и череду уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников.
По мнению экспертов, натянутые отношения у региональных властей и с федеральным центром.
Фото - «РБК»
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