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Молодые художники провели пленэр в Лысых горах
Вчера, 22:17
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1 августа в Лысых горах в Тамбовском районе прошел пленэр в рамках проекта «Новая галерея». Молодые художники написали несколько этюдов, которые станут частью большой выставки. По словам директора «Новой галереи» Ирины Бирюковой, это место выбрано для пленэра не случайно: здесь лес, поле, небольшой посёлок с церковью.
«После пленэра наши художники будут дорабатывать свои этюды для выставки, и именно они станут основой экспозиции», - приводит слова Ирины Бирюковой портал «ПроТамбов».
Инициатива организовать проект, исходит от депутата Тамбовской городской Думы Максима Жалнина, который собрал группу молодых художников.
Фото – «ПроТамбов»
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