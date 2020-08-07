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КФХ получили господдержку на общую сумму более 66 миллионов рублей
В управлении сельского хозяйства Тамбовской области приняли решение выделить 11 млн рублей господдержки трем крестьянско-фермерским хозяйствам. Начинающие фермеры планируют развивать на территории области мясное скотоводство и ягодоводство.
Всего с начала года КФХ получили господдержку на общую сумму более 66 миллионов рублей. В год десятки хозяйств получают государственную помощь на развитие производства.
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В управлении сельского хозяйства Тамбовской области приняли решение выделить 11 млн рублей господдержки трем крестьянско-фермерским хозяйствам.
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