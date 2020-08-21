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На ул. Мичуринская в Тамбове произошла серьезная авария
Вчера на улице Мичуринская в городе Тамбове произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Одна из машин выезжала со второстепенной дороги на главную, в лобовом столкновении оказались водители Hyundai Sonata и Lada Largus, на скорой их доставили в больницу.
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Вчера на улице Мичуринская в городе Тамбове произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.
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