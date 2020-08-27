Расчистка реки Студенец снова на повестке дня 0 Во избежание дальнейшего подтопления частных домовладений по ул. Степана Разина в городе Тамбове компетентные службы планируют заняться вопросом расчистки реки Студенец.

В Тамбовской области идет подготовка к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов 0 По информации управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона на данный момент объем работ по подготовке объектов к сезонной эксплуатации составляет 90,5 процента.

Улицу Урожайную в Тамбове временно перекроют 0 До 4 сентября будет перекрыто движение по ул. Урожайная в городе Тамбове. Это связанно с проведением ПАО «Квадра» работ на магистральном трубопроводе на пересечении улиц: Урожайная, Советская и бульвар Энтузиастов.

Жители жалуются на наркопритон во дворе школы 0 Жители города Тамбова жалуются на состояние территории школы №24 на Мичуринской, 93. По их словам, по ночам здесь собираются наркоманы и алкоголики, которые проводят время в зарослях кустарников и деревьев.

В центре Тамбова состоится концерт симфонического оркестра 0 Сегодня в центре города Тамбова в пять часов вечера у входа в Пушкинскую библиотеку состоится концерт симфонического оркестра.

Четырех депутатов-единороссов планируют лишь мандатов 0 Вчера на комитете по местному самоуправлению и связям с общественными организациями Тамбовской городской Думы был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов Тамбовской городской Думы шестого созыва от фракции «Единая Россия»: Алексея Кудачкина, Олега Панкова, Олега Сафонова и

Пьяный водитель опрокинулся на иномарке, в том числе пострадал подросток 0 На 8-м километре автодороги Тамбов — Котовск произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, автомобиль «Ниссан Кашкай» врезался в столб, после чего опрокинулся.

На севере города сегодня ограничат движение транспортных средств 0 Сегодня в Тамбове с 10:30 до 11:30 будет ограничено движение транспортных средств по внутриквартальному проезду от дома №85 по улице Социалистической до дома №90 по улице Рылеева.

Дача взятки в 40 тысяч обошлась штрафом в 280 тысяч 0 В областном центре знакомый директора одной из проверяемых МЧС фирм, предложил сотруднику управления взятку в размере 40 тыс. рублей, сразу после передачи взятки его задержали.

Губернатор отметил высокие темпы работ по реконструкции канализационного коллектора в Рассказово 0 Глава администрации Тамбовской области проинспектировал ход работ по реконструкции канализационного коллектора в городе Рассказово и отметил высокие темы.

Павла Игумнова могли убить 0 Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» в связи с исчезновением известного моршанского предпринимателя Павла Игумнова.

Артема Александрова признали виновным в незаконной агитации 0 Ленинский районный суд города Тамбова признал виновным Артема Александрова в незаконной агитации ст. 5.12 КоАП РФ. В свое статье «Обещания и реальность» депутат анализирует результаты программы «Стратегия-2020», в том числе рассмотрел вопрос снижения уровня доходов горожан, закрытие промышленных

Сотрудники ГИБДД в массовом порядке задерживают пьяных водителей 0 В Тамбовской области сотрудники ГИБДД на постойной основе проводят рейды по профилактике дорожно-транспортных происшествий, связанных с пьянством за рулём.

В Тамбове подготовка к отопительному сезону идёт полным ходом 0 В настоящее время поставщики коммунальных ресурсов продолжают подготовку к отопительному сезону 2020-2021 гг. В городе Тамбове проводится замена участка на Покровской, 3А, где запитан тепловой пункт, несколько жилых домов и Покровская ЦРБ. Трубам, которые находились здесь раньше, почти 30 лет.

В парке Победы выявлен очаг бешенства 0 Территория парка Победы общей площадью 500 кв. м недалеко от корпуса Е Тамбовского государственного технического университета объявлена эпизоотическим очагом бешенства в связи с выявленным заболеванием бешенством собаки.

В Мичуринске возводят сортировочно-эвакуационную площадку 0 Продолжается строительство в городе Мичуринске специализированной вертолётной площадки для оперативной транспортировки больных.

«Минченко консалтинг»: в Тамбовской области возможен второй тур губернаторских выборов 0 Российский исследовательский холдинг «Минченко консалтинг» представил рейтинг политической устойчивости губернаторов. Все субъекты, где будут выборов, разделены на три группы по степени вероятности вторых туров. Оценки давались на основе рейтинга устойчивости и с учетом мнения сторонних экспертов

Больше шести лет сирота ждет квартиры от государства 0 В Тамбовской области существуют серьезные проблемы с предоставлением жилья детям-сиротам. Дети-сироты имеют право на предоставление благоустроенного жилья по окончании пребывания в государственных и негосударственных учреждениях для детей-сирот или в приемных семьях, правда своей очереди многие

На ул. Мичуринская в Тамбове произошла серьезная авария 0 Вчера на улице Мичуринская в городе Тамбове произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.

Скандального застройщика «Элитстрой» банкротят 0 Арбитражный суд Тамбовской области начал процесс по банкротству строительной компании ООО «Элитстрой», которая должна была еще в 2017 года ввести в эксплуатацию многоквартирный дом по ул. Коммунальная, 46.