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Жители жалуются на наркопритон во дворе школы

Сегодня, 12:55
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Жители жалуются на наркопритон во дворе школы Жители города Тамбова жалуются на состояние территории школы №24 на Мичуринской, 93. По их словам, по ночам здесь собираются наркоманы и алкоголики, которые проводят время в зарослях кустарников и деревьев.

«В кустах находятся: помойка с пищевыми отходами, мусорка с бутылками и средствами гигиены и контрацепции, шприцы и пластиковые бутылки после наркоманов, – пишет губернатору Павел Квасов.

По информации администрации города Тамбова специализированные службы на постоянной основе занимаются уборкой территории вокруг школы. Кроме того, в преддверии нового учебного года будет проведена дополнительная работа по покосу травы и опиловке деревьев.
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