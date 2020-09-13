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Тамбовский водоканал оштрафовали более чем на 1 млн рублей
Вчера, 17:11
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Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора по итогам внеплановой проверки деятельности АО «ТКС» во время аварии на коллекторе на улице Рахманинова в Тамбове приняло решение оштрафовать водоканал более чем на 1 млн рублей.
Сотрудники Росприроднадзора выявили 9 нарушений обязательных требований Федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления».
Напомним, что в результате аварии канализационные нечистоты попали в реку Цна, из-за чего на всех пляжах в черте Тамбова купание было запрещено.
Фото - "ПроТамбов"
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