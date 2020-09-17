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Депутаты хотят ввести штрафы за попрошайничество
Сегодня, 09:24
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На ближайшем заседании Тамбовской областной Думы будет рассмотрен законопроект об административной ответственности за попрошайничество. По информации полиции, в регионе увеличилось количество обращений от населения, связанных с приставанием попрошаек на улице. Лишь в отношении одного инвалида-колясочника из города Тамбова в текущем году было составлено 46 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения пешеходом.
Если документ будет одобрен, то за попрошайничество будут штрафовать, привлекать к обязательным работам и вплоть до ареста.
Фото – Александра Смолеева
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