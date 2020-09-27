|
Власти обеспокоены большой задолженностью по налогам на имущество физических лиц
Сегодня, 09:30
Комментариев: 0
Версия для печати
На планерном совещании у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина обсуждался вопрос налоговой дисциплины. Срок уплаты имущественных налогов в этом году истекает 1 декабря.
В ходе совещания было отмечено, что существует большая задолженность по налогам на имущество физических лиц более 550 млн рублей. Губернатор поручил выстроить эффективное межведомственное взаимодействие налоговых органов, службы судебных приставов и муниципальных образований для взыскания задолженности и пополнения бюджета.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.