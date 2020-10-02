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За половую связь со школьницей будут судить молодого человека
Вчера, 15:09
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Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении молодого человека, который проживает на территории Тамбовской области за половую связь с 15-летней девушкой.
По версии следствия, вначале 2020 года парень познакомился со школьницей, вначале они переписывались в социальных сетях, а через некоторое время по обоюдному согласию он вступил с ней в половую связь. Факт преступления вскрылся после беременности девушки.
Материалы уголовного дела переданы в суд.
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