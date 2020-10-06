Жители Знаменского района: «Замок висит на автовокзале» Комментариев: 0



«Ранее было хотя бы два рейса в день, а сейчас вообще замок висит на автовокзале. Разве это нормально. Как в город попасть? Неизвестно. Вот дали в Знаменский больнице направление в Тамбов в областную, а ехать не на чем. Машину нанимать нет возможности, дорого», - жалуются жители района.



По информации управления автомобильных дорог и транспорта области в связи с невыполнением по маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного рейса, предусмотренного расписанием, в течение более чем трех дней подряд действие свидетельств об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок № 112 «Тамбов – Знаменка» и №114 «Тамбов - Знаменка» и карт маршрутов, ранее выданных перевозчику индивидуальному предпринимателю А.А.Стребкову, прекращено. Жители Знаменского района не могут доехать на общественном транспорте до областного центра. По словам сельчан, перестали ходить автобусы из районного центра Знаменка до города Тамбова., - жалуются жители района.По информации управления автомобильных дорог и транспорта области в связи с невыполнением по маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного рейса, предусмотренного расписанием, в течение более чем трех дней подряд действие свидетельств об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок № 112 «Тамбов – Знаменка» и №114 «Тамбов - Знаменка» и карт маршрутов, ранее выданных перевозчику индивидуальному предпринимателю А.А.Стребкову, прекращено.



