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Предприниматели все чаще стали пользоваться микрозаймами
Сегодня, 08:51
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В текущем году тамбовские предприниматели все чаще стали пользоваться микрозаймами. Всего заключено более 45 тысяч договоров микрозайма, предприниматели заключили в 6 раз больше договоров, чем в аналогичный период годом ранее.
Средний размер микрозайма составляет 7 тыс. рублей. Многие организации, выдающие микрозаймы, устанавливают низкие требования к документам и чрезвычайно высокие ставки по кредитам, например, 1% в день (365% годовых).
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